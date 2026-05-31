Nueva política migratoria de EE.UU. podría obligar a extranjeros a salir del país para obtener la Green Card

Una nueva interpretación del USCIS, respaldada por el DHS, propone que los solicitantes de residencia permanente deban regresar a sus países de origen para completar el proceso de ajuste de estatus, afectando a millones de inmigrantes legales en Estados Unidos, incluidos colombianos.
Una nueva interpretación impulsada por las autoridades migratorias de Estados Unidos podría cambiar drásticamente uno de los mecanismos más utilizados para obtener la residencia permanente: el ajuste de estatus .
Durante décadas, miles de extranjeros que llegaron a Estados Unidos con visas temporales lograron obtener la residencia permanente sin abandonar el país. Este procedimiento, conocido como Adjustment of Status, ha permitido que estudiantes, trabajadores especializados y familiares de ciudadanos estadounidenses cambien su situación migratoria mientras permanecen legalmente en territorio norteamericano.
Sin embargo, un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), respaldado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), propone que quienes aspiren a obtener una Green Card deban regresar a sus países de origen para completar el proceso, salvo en circunstancias excepcionales. Esta medida, de implementarse plenamente, convertiría el ajuste de estatus en una alternativa extraordinaria, afectando a millones de personas que actualmente viven legalmente en el país.
El analista David Bier, investigador del Instituto Cato, explicó que esta propuesta representa una ruptura con más de medio siglo de funcionamiento del sistema migratorio estadounidense. Según Bier, desde 1980 más de la mitad de los inmigrantes legales (56%) obtuvieron la residencia permanente mediante el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.
Con la nueva política, la mayoría de los 1.2 millones de solicitantes con trámites pendientes tendrían que abandonar el país voluntariamente para continuar el proceso desde consulados y embajadas estadounidenses en sus países de origen. El investigador también señaló que el USCIS ha reducido progresivamente el número de solicitudes aprobadas en los últimos meses: mientras en octubre de 2024 se aprobaron cerca de 72.000 Green Cards, entre diciembre de 2025 y enero de 2026 la cifra descendió a aproximadamente 34.000.
Además, el gobierno estadounidense suspendió temporalmente la expedición de residencias permanentes para ciudadanos de más de 75 países mientras realiza revisiones de seguridad y antecedentes. El impacto potencial de esta nueva política es enorme, especialmente para colombianos que residen legalmente en Estados Unidos con visas temporales. Colombia se mantiene entre los países latinoamericanos con mayor número de personas que acceden cada año a la residencia permanente.
En la última década, entre 18,000 y 20,000 colombianos obtuvieron la Green Card anualmente, muchos de ellos mediante el ajuste de estatus. Si la medida se implementa, estos ciudadanos tendrían que regresar a Colombia para finalizar sus trámites, un proceso que podría ser costoso y demorado, y que implicaría interrumpir sus vidas laborales y familiares en Estados Unidos.
Especialistas consideran que este cambio es aún más drástico que otras restricciones recientes, porque afecta directamente a personas que ya viven legalmente en el país y que iniciaron sus trámites bajo las reglas vigentes durante décadas. Aunque algunos casos excepcionales podrían permitir el ajuste dentro de Estados Unidos, como aquellos con solicitudes de asilo aprobadas o circunstancias humanitarias, la mayoría de los solicitantes tendrían que salir del país, lo que genera incertidumbre y preocupación entre las comunidades inmigrantes
