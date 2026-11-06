Nueva red de agua en La Estrella beneficia a 8.000 habitantes en La Tablaza

La instalación de 3.100 metros de tubería en La Tablaza, La Estrella, permite el suministro de EPM a 1.850 viviendas. La obra busca mitigar el Fenómeno El Niño.

El municipio de La Estrella ha habilitado una nueva red express de suministro de agua potable que impactará directamente a cerca de 8.000 habitantes del sector de La Tablaza. Esta infraestructura crítica está diseñada para llevar agua en bloque proveniente de Empresas Públicas de Medellín ( EPM), asegurando un flujo más estable y confiable para la comunidad local.

La obra contempla la instalación de 3.100 metros de tubería de alta resistencia, los cuales conectan cuatro unidades residenciales específicas en el área. Las comunidades beneficiadas incluyen Panorama, Bosques de Sauces, Sauces y Flores del Campo, las cuales reciben este servicio como una alternativa estratégica para fortalecer su abastecimiento hídrico.

Also read Juliana Guerrero negó conocer a Deicy Jiménez: “Pido respeto por la intimidad”

Avances en desinfección de la infraestructura

Actualmente, la red se encuentra en la fase de lavado y desinfección, un procedimiento técnico obligatorio antes de su activación oficial. La Empresa de Servicios Públicos de La Estrella lidera estas labores, garantizando que el agua cumpla con los estándares sanitarios requeridos. No se ha publicado aún una fecha exacta de entrada en operación, por lo que el suministro no está disponible al momento.

Mitigación de impactos climáticos

La construcción de este sistema responde a la necesidad de mitigar los posibles efectos del Fenómeno de El Niño en el sur del Valle de Aburrá. Este proyecto complementa el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio, el cual fue aprobado en septiembre de 2020 con una inversión superior a $90.000 millones para extender servicios a aproximadamente 35.000 habitantes de zonas históricamente desatendidas.

Advertisement

Componentes técnicos y regulación

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, se instalaron tres válvulas reguladoras y una válvula mariposa. Estos componentes permiten gestionar la presión y el flujo del agua hacia las 1.850 viviendas incluidas en el proyecto. La infraestructura actúa como un mecanismo de respaldo y no reemplaza la expansión total del servicio municipal anunciado previamente.

Contexto de interconexión regional

Esta iniciativa se suma a esfuerzos previos como la finalización de la interconexión Caldas-La Estrella en agosto de 2024, un proyecto que benefició a más de 20.000 hogares de Pueblo Viejo y La Tablaza. Con estas nuevas acciones, el municipio consolida su capacidad para responder a desafíos climáticos, mejorando la calidad de vida de miles de familias en la región.