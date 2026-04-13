Nueva regulación para vehículos eléctricos: Control y sanciones entran en vigor

El país inicia una fase de control y sanciones para vehículos eléctricos, con requisitos como SOAT, licencia A1 y revisión técnico-mecánica. Se busca seguridad vial y regular el creciente parque automotor. Expertos señalan desafíos en la aplicación de la normativa.

Tras un periodo de socialización que se extendió por varios meses, el país ha puesto en marcha una fase de control y sanción relacionada con el uso de vehículos eléctricos . Esta nueva etapa implica que los conductores de motocicletas eléctricas y otros vehículos livianos de movilidad personal se encuentran obligados a cumplir con requerimientos legales similares a los que ya rigen para los vehículos de combustión interna, si desean continuar circulando por las vías públicas del territorio nacional. Resulta crucial entender la trascendencia de esta medida, que busca garantizar la seguridad vial y la correcta regulación del creciente parque automotor eléctrico, una tendencia que ha ganado terreno en el contexto de la transición hacia una movilidad más sostenible y amigable con el medio ambiente.

La Ley 2486 de 2025 establece, con precisión, una serie de requisitos fundamentales que deben ser cumplidos para poder operar estos vehículos. Entre ellos, destaca la obligatoriedad de contar con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y la licencia de conducción A1, exigencia que busca garantizar que los conductores posean los conocimientos y habilidades necesarios para la conducción segura de estos vehículos. Adicionalmente, se exige la realización de una revisión técnico-mecánica periódica, con el objetivo de asegurar el buen estado de funcionamiento del vehículo y minimizar el riesgo de accidentes causados por fallas mecánicas. Los conductores, por su parte, deberán utilizar elementos de protección personal, como casco certificado, guantes y prendas reflectantes, con el propósito de aumentar su visibilidad y protección en caso de colisiones. La normativa también introdujo una nueva definición para los vehículos eléctricos livianos, con el propósito de facilitar su clasificación y regulación. Esta definición describe a estos vehículos como aquellos que son asistidos o impulsados por un motor eléctrico, de peso reducido, y que están diseñados para uso individual en entornos urbanos. Además, deben cumplir con las características y especificaciones técnicas definidas por el Ministerio de Transporte para circular por la infraestructura ciclista y las vías permitidas, en los términos establecidos en la ley. Se establece, asimismo, que la potencia nominal de estos vehículos no podrá exceder los 1000W. La ley es clara al especificar que si una motocicleta eléctrica presenta las mismas características de una motocicleta de combustión, los requisitos a cumplir son prácticamente los mismos. El Ministerio de Transporte enfatizó que estas condiciones se implementan con el objetivo de disminuir los riesgos en las vías y asegurar que tanto el conductor como el vehículo cumplan con los estándares mínimos de seguridad establecidos.

El impacto de la nueva normativa se está sintiendo en diversos ámbitos, incluyendo las escuelas de conducción, donde se está evaluando la integración progresiva de las normas para vehículos eléctricos livianos en los planes de aprendizaje. José Soto, propietario de un centro de conducción en Barranquilla, expresó sus inquietudes sobre ciertas ambigüedades en la reglamentación. Soto señaló que la normativa no es suficientemente clara en algunos aspectos clave relacionados con los vehículos eléctricos, particularmente en cuanto a la diferenciación entre los vehículos que se someten a la regulación, que son aquellos que viajan a menos de 40 kilómetros por hora y pesan menos de 60 kilogramos. Considera que esta diferenciación no toma en cuenta la creciente circulación de motocicletas eléctricas que superan estas velocidades, creando un vacío legal. Además, planteó la necesidad de adaptar los procesos de revisión en las escuelas de conducción, para determinar la velocidad y el peso de los vehículos, con el objetivo de otorgar la licencia correspondiente. Este cambio, según Soto, requiere una mayor claridad por parte del Ministerio de Transporte.

Por su parte, Nelson Morales, profesor y propietario de una academia de conducción en la capital del Atlántico, resaltó otros desafíos que podría presentar la aplicación de la normativa. Morales destacó la dificultad de controlar rigurosamente el cumplimiento de las normas en la práctica, en comparación con las motocicletas de combustión. Aunque reconoció que esta disparidad no implica la legalidad del incumplimiento de las normas, enfatizó que es un problema de aplicación, no de ausencia de normas. Asimismo, mencionó las discusiones en torno a la conveniencia de establecer un límite de vatios en la definición de los vehículos, aunque la norma actual se basa en el peso y la velocidad, no en la potencia. Morales insistió en la dificultad de verificar el peso y la velocidad de los vehículos en la vía, lo que puede generar confusión entre conductores y autoridades, sobre todo en vehículos que se comercializan como livianos, pero que en realidad superan los límites establecidos.

Por otro lado, la proliferación de estos vehículos ha generado preocupación entre algunos usuarios de las vías. José Martínez, conductor de bus, señaló que las motocicletas eléctricas a menudo circulan por carriles exclusivos y no disponen de vías propias para su desplazamiento. Martínez advirtió sobre el aumento de este problema, debido a que, además de las motocicletas de combustión, las eléctricas también infringen las normas y ponen en riesgo la seguridad vial, al no tener en cuenta el peligro de circular junto a vehículos pesados. Finalmente, la norma aclara que el uso de motocicletas eléctricas livianas está limitado al transporte personal urbano, y prohíbe su circulación en la Red Vial Nacional, excepto en tramos que cuenten con infraestructura ciclista, siempre y cuando no haya sido restringida por la autoridad competente.





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