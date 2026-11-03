Nueva rotación pico y placa taxis Cartagena noviembre 2026

La Alcaldía de Cartagena establece la nueva rotación del pico y placa para taxis en noviembre 2026. Conozca los días y últimos dígitos de placa afectados por la medida de movilidad.

La Administración Municipal de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, ha confirmado la vigencia de un nuevo calendario de restricciones vehiculares para los conductores de taxis. Esta nueva rotación del pico y placa estará operativa desde el 2 de noviembre hasta el 27 de noviembre de 2026. La medida busca regular el tráfico en la ciudad histórica durante este periodo específico.

Vigencia y horario del pico y placa

La rotación comienza oficialmente este lunes 2 de noviembre, aunque es importante señalar que la restricción no aplicará en esa jornada específica debido a que se trata de un día festivo. Las reglas entrarán en efecto de manera regular a partir del día siguiente, con una franja horaria estricta que rige de lunes a viernes. El periodo de restricción abarca desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente, garantizando así un control continuo durante las horas pico de la jornada laboral.

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Calendario semanal de restricciones

El esquema establecido por la entidad de transporte organiza las prohibiciones de circulación según el último dígito de la placa de los vehículos de servicio público tipo taxi. Para el lunes, los conductores con placas terminadas en 5 y 6 no podrán circular. El martes, la restricción afecta a los vehículos con terminales 7 y 8. En el miércoles, tendrán prohibida la circulación las placas que terminen en 9 y 0.

Continuando con la semana, el jueves la normativa impide el tránsito a los taxis con placas que terminan en 1 y 2. Finalmente, el viernes se reserva la veda para los vehículos con terminales 3 y 4. Esta distribución semanal está diseñada para equilibrar la carga vehicular y distribuir el flujo de transporte público a lo largo de los días hábiles, facilitando una circulación más eficiente por las vías principales de la ciudad.

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Objetivos de la medida de movilidad

Según las explicaciones proporcionadas por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, la implementación de esta nueva rotación tiene como objetivo principal organizar la movilidad urbana en Cartagena. La entidad señala que esta estrategia optimiza la prestación del servicio de transporte público individual, permitiendo que los taxis operen con mayor fluidez y menor congestión en las arterias viales más transitadas.

Al favorecer una circulación más eficiente, se espera que el tiempo de viaje disminuya tanto para los conductores como para los usuarios del servicio. La administración pública recomienda encarecidamente a todos los propietarios de vehículos, a los conductores independientes y a las empresas de taxis que consulten activamente la rotación vigente. Se insta a programar las jornadas de trabajo con anticipación, una medida preventiva crucial para evitar comparendos y otras sanciones que contempla el Código Nacional de Tránsito.

Excepciones al régimen de circulación

Existen numerosas categorías de vehículos que gozan de exención total de estas restricciones. Entre ellos se encuentran los que cuentan con un Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular vigente, así como los automotores impulsados exclusivamente por motores eléctricos o cero emisiones contaminantes, siempre que esta característica conste claramente en la licencia de tránsito. Asimismo, están exentos los vehículos de seguridad de la Presidencia de la República, el servicio diplomático o consular, y los pertenecientes a fuerzas militares, policía y otros organismos de seguridad del Estado.

La lista de excepciones también incluye a los vehículos asignados al gobernador de Bolívar y al alcalde de Cartagena, así como a los de uso exclusivo de alcaldes locales, secretarios de despacho y directores de departamentos administrativos. Los vehículos al servicio de las autoridades judiciales, senadores, representantes de la Cámara, concejales y diputados también están protegidos por esta normativa. Además, los vehículos de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo no están sujetos a la veda vehicular.

Otros grupos exentos son los inspectores urbanos de policía, los comisarios de familia, los vehículos fúnebres y las ambulancias debidamente identificadas. Están liberados los taxis que presten atención médica personalizada, los de toma de muestras de laboratorio y los dedicados al rescate de órganos para trasplantes. También circulan libremente los vehículos al servicio de personas con discapacidad y los automotores conducidos por personas con limitaciones motora, sensorial o mental permanentes.

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Las empresas de servicios públicos domiciliarios mantienen sus vehículos exentos para el mantenimiento de redes, al igual que los dotados tecnológicamente para la reparación de servicios de energía, agua y gas. Los recolectores de basura, las grúas de control de tráfico, los vehículos acreditados para residuos hospitalarios y los usados por organismos ambientales para control de emisiones también están autorizados. Finalmente, se excluyen los vehículos blindados y escoltas registrados, los de medios de comunicación y los particulares de propiedad de empresas prestadoras de servicio turístico.