Nueva sede de la UIS en Málaga, Santander: Unidad nacional y modernidad en la educación superior

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a la unidad nacional durante la inauguración oficial del parque Universidad y la nueva sede de la UIS en Málaga, Santander. La nueva infraestructura universitaria, que supera los $105 mil millones en inversión, busca beneficiar a miles de jóvenes provenientes de Santander, Norte de Santander y Boyacá. La obra cuenta con auditorios, biblioteca, laboratorios especializados, aulas de cómputo, espacios culturales, cafeterías, áreas administrativas y escenarios de bienestar universitario distribuidos en siete módulos arquitectónicos.

Durante la inauguración oficial del parque Universidad y la nueva sede de la UIS en Málaga, Santander , el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a construir objetivos comunes en medio del ambiente de polarización política que se vive en estos momentos y las tensiones políticas en el país.

La nueva infraestructura universitaria supera los $105 mil millones en inversión. Durante la entrega de la nueva sede de la UIS, el presidente Petro se refirió a la polarización y las tensiones políticas en el país, y hizo un llamado a la unidad nacional durante su visita al municipio de Málaga, en Santander, donde participó en la entrega oficial del parque Universidad y de la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander (UIS).

La iniciativa es producto del trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el departamento y la Universidad Industrial de Santander. La nueva sede representa una inversión superior a los 105 mil millones de pesos en infraestructura física y cuenta con un área total de 23.989 metros cuadrados. La obra busca beneficiar a miles de jóvenes provenientes de Santander, Norte de Santander y Boyacá.

La nueva sede de la UIS en Málaga, Santander, es un hito para la educación superior en el nororiente colombiano, con auditorios, biblioteca, laboratorios especializados, aulas de cómputo, espacios culturales, cafeterías, áreas administrativas y escenarios de bienestar universitario distribuidos en siete módulos arquitectónicos. Además, la iniciativa contempla la culminación de los módulos 5 y 7 el próximo 30 de junio de 2026.

La obra cuenta con materiales regionales como mármol travertino, además de estructuras metálicas integradas al paisaje y un innovador sistema de ‘cáscaras de concreto’, desarrollado en Suiza y aplicado por primera vez en Colombia. La innovación tecnológica y la transformación social desde los territorios son los ejes temáticos de la nueva sede de la UIS en Málaga, Santander





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