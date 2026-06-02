Nueva solicitud de imputación contra exsecretario de Relaciones Exteriores por presunta corrupción en contrato de pasaportes

Fiscalía colombiana imputará cargos a José Antonio Salazar Ramírez por prevaricato y enriquecimiento ilícito, tras presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de pasaportes a Thomas Greg & Sons, lo que derivó en su destitución por parte del presidente Gustavo Petro.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción , ha radicado una nueva solicitud de audiencia de imputación contra José Antonio Salazar Ramírez , exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Según el ente acusador, se le atribuyen los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. Las investigaciones señalan que el exfuncionario habría expedido tres resoluciones en febrero de 2024 que revocaron decisiones anteriores del entonces canciller Álvaro Leyva Durán, quien había declarado desierta la licitación para la adjudicación del contrato de pasaportes, valorado en cerca de medio billón de pesos.

Al restablecer el proceso licitatorio, se habría facilitado que la única empresa postulante, Thomas Greg & Sons, obtuviera el contrato. La audiencia de imputación está programada para el miércoles 10 de junio, en la cual la Fiscalía presentará sus argumentos y las evidencias recopiladas.

Este caso generó una fuerte controversia que llevó al presidente Gustavo Petro a acusar de traición a Salazar Ramírez y a decretar su destitución inmediata, calificando el contrato como corrupto y acusando a la empresa de monopolizar datos privados. Por otro lado, la Procuraduría General también suspendió al canciller Álvaro Leyva por tres meses en el contexto de las investigaciones





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