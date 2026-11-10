Nueva Villa La Iguaná exige maquinaria ante nueva creciente de la quebrada

Comunidad de Nueva Villa La Iguaná solicita retiro de sedimentos y alarma automática tras desborde del 4 de noviembre que afectó a cientos de familias en Medellín.

Los residentes de Nueva Villa La Iguaná, ubicados en la comuna 7 de Robledo, han intensificado sus demandas hacia las autoridades locales para garantizar su seguridad ante la recurrente inestabilidad hidrológica. Tras el desbordamiento registrado la madrugada del 4 de noviembre de 2026, la comunidad reclama urgentemente el retiro inmediato de sedimentos acumulados, la finalización de obras de canalización pendientes y la instalación de un sistema de alarma automática que sustituya los actuales mecanismos manuales.

Desbordamiento activa evacuación preventiva masiva

A las 2:50 a.m. del 4 de noviembre de 2026, bajo condiciones de lluvia intensa, líderes comunitarios observaron desde la sede de la Junta de Acción Comunal (JAC) cómo el cauce de la quebrada La Iguaná superaba su capacidad en la carrera 65. Ante esta amenaza inmediata, activaron manualmente la sirena del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), lo que provocó la evacuación preventiva de entre 160 y 170 personas. Michel López Ochoa, presidenta de la JAC, describió la escena como un momento de angustia extrema donde las familias debieron huir a oscuras y bajo la lluvia.

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Sedimentos obstruyen cauce y agravan riesgos

La principal causa identificada por la comunidad es la acumulación de material sólido que redujo la capacidad de flujo del río. Según declaraciones de López Ochoa, el sedimento, las piedras y otros residuos dejados por la creciente anterior están "robando parte del caudal", lo que obliga al agua a salirse de su cauce con mayor facilidad durante las precipitaciones. Los vecinos exigen que se envíe maquinaria pesada para retirar este material, argumentando que esta intervención técnica es fundamental para evitar nuevos episodios de inundación.

Alerta naranja y protocolos de seguridad vigentes

El SIATA mantuvo el nivel de alerta naranja para la zona el jueves 5 de noviembre de 2026, confirmando la persistencia del riesgo hidrológico. El alcalde Federico Gutiérrez utilizó su cuenta oficial en X para instruir a la población a evitar acercarse a los cauces fluviales y reportar cualquier emergencia a la línea municipal 123. Esta medida busca prevenir víctimas fatales, tal como ocurrió en octubre pasado, cuando la respuesta rápida de los habitantes permitió evacuar hacia zonas seguras sin registrar muertos.

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Impacto histórico y vulnerabilidad infantil crónica

La memoria colectiva del barrio revive el trauma del 9 de octubre de 2026, cuando tasas de lluvia cercanas a 186 milímetros por hora generaron una creciente súbita con niveles no vistos desde 2018. Ese evento afectó a 413 familias y 1.065 personas en sectores como La Iguaná, El Pesebre, Blanquizal y Olaya Herrera. En Nueva Villa La Iguaná específicamente, el censo registra cerca de 250 viviendas dañadas y 156 niños, niñas y adolescentes expuestos a la pérdida de habitabilidad, lo que la JAC califica como una alta vulnerabilidad infantil estructural.

Críticas a la lentitud en la reconstrucción post-emergencia

Aunque la Alcaldía desplegó más de 400 funcionarios y retiró más de mil metros cúbicos de lodo tras la emergencia de octubre, la comunidad señala deficiencias en la fase de recuperación. Michel López Ochoa reconoció la rapidez inicial en la limpieza de calles y la entrega de más de 2.900 ayudas humanitarias, pero criticó la lentitud posterior. Específicamente, señaló que a los comerciantes que perdieron todos sus bienes solo se les han ofrecido cursos de emprendimiento, omitiendo soluciones habitacionales inmediatas para los tres hogares recomendados para evacuación definitiva por el DAGRD.