Nuevas grabaciones de seguridad revelan traslado de Yulixa Toloza desde centro estético en Bosa, Sureste de Bogotá

La investigación por la desaparición de Yulixa Toloza, estilista de 52 años, sigue en marcha tras localizar nuevas imágenes de seguridad en las que se aprecia el momento en que dos hombres sacan a la mujer del centro estético en el sur de Bogotá.

Las autoridades siguen el rastro del vehículo en el que fue trasladada la mujer tras el procedimiento realizado en el sur de Bogotá. Nuevos videos de seguridad se convirtieron en pieza clave en la investigación por la desaparición de Yulixa Toloza , una mujer de 52 años que fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

Las imágenes muestran cuando dos hombres la sacan del lugar y la suben a un vehículo, mientras las autoridades avanzan en la búsqueda y en el análisis de los hechos. La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza continúa rodeada de incertidumbre y cada vez aparecen más elementos que podrían ser determinantes para esclarecer lo ocurrido.

En las últimas horas se conocieron nuevas grabaciones de cámaras de seguridad que muestran el momento en que la mujer habría sido retirada del centro estético donde se practicó un procedimiento médico en el sur de Bogotá





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