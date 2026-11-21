La Sociedad Americana contra el Cáncer actualiza protocolos para hombres entre 50 y 69 años. Conozca los cambios en las pruebas de PSA y el impacto en la salud masculina.

El cáncer de próstata se consolida como una de las mayores amenazas sanitarias para los hombres en América Latina, requiriendo un enfoque urgente en la detección oportuna para mitigar su impacto. Durante el mes de noviembre, la iniciativa internacional Movember refuerza la importancia de la prevención, mientras que la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) publicó el 12 de noviembre de 2026 una actualización crucial de sus recomendaciones clínicas.

Las cifras estadísticas reflejan la magnitud del problema: en 2022, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) registró 225.985 nuevos casos y 61.056 muertes en la región, sumándose a 1,47 millones de diagnósticos globales. La ausencia de síntomas en las fases iniciales dificulta la identificación temprana, lo que justifica la necesidad de seguir estrictamente los protocolos de cribado actualizados por las principales autoridades médicas internacionales.

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Protocolos de cribado según edad y riesgo

La Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) establece que los hombres con riesgo promedio deben realizarse pruebas de antígeno prostático específico (PSA) cada dos años entre los 50 y 69 años. Este cambio en la frecuencia busca equilibrar los beneficios de la detección temprana con la necesidad de evitar intervenciones innecesarias en poblaciones de menor riesgo, optimizando así los recursos sanitarios disponibles.

Para hombres negros y aquellos con antecedentes familiares significativos, la recomendación se adelanta a los 45 años, exigiendo pruebas anuales en los grupos de mayor riesgo biológico y genético. En la franja de edad de 70 a 74 años, la decisión debe individualizarse cuidadosamente considerando el estado de salud general, la historia clínica previa y las preferencias personales del paciente, priorizando la calidad de vida sobre la intervención médica rutinaria.

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Desafíos epidemiológicos en México y la región

El cáncer de próstata fue el tumor más diagnosticado entre los hombres de América Latina y el Caribe en 2022, según datos de GLOBOCAN, y se convirtió en la principal causa de muerte por cáncer para este grupo demográfico. En México, especialistas del Centro Médico ABC reportan más de 25.000 casos anuales y cerca de 7.500 fallecimientos, lo que subraya la carga que esta enfermedad representa para el sistema de salud nacional.

El doctor Carlos Vásquez Lastra, jefe de Urología del Centro Médico ABC en México, explica que el reto principal radica en la naturaleza asintomática de la enfermedad en sus etapas tempranas. Esta falta de molestias iniciales contribuye a retrasar las consultas médicas, mientras que las desigualdades en el acceso a servicios diagnósticos avanzados perpetúan el desafío de detectar tumores cuando la enfermedad ya se encuentra en estadios avanzados.

Tecnología avanzada en el diagnóstico oncológico

La medicina ha incorporado herramientas de imagen avanzada para mejorar la precisión en la identificación de lesiones y la planificación de tratamientos personalizados. La resonancia magnética multiparamétrica destaca por su capacidad para localizar lesiones sospechosas y orientar la decisión de realizar una biopsia cuando los resultados de la prueba de PSA son anormales o ambiguos.

La tomografía por emisión de positrones (PET), especialmente la que utiliza trazadores dirigidos al antígeno prostático específico de membrana (PSMA), permite evaluar la extensión de tumores específicos y detectar posibles sitios de diseminación metastásica. La doctora Irma Soldevilla Gallardo, especialista en Medicina Nuclear de la Clínica de Teranóstica del Centro Médico ABC, y el doctor Ricardo García Buen Abad, especialista en Radiología, destacan que estas tecnologías son vitales para diagnósticos precisos, aunque no sustituyen las pruebas de cribado iniciales en hombres asintomáticos.

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Avances en cirugía y medicina personalizada

Cuando se confirma el diagnóstico, las alternativas terapéuticas dependen de múltiples factores como la etapa del tumor, su agresividad biológica, la edad del paciente y sus condiciones generales de salud. El doctor José Gustavo Sánchez Turati, especialista en Urología del Centro Médico ABC, advierte que uno de los problemas más críticos sigue siendo la detección tardía, a pesar de las innovaciones tecnológicas disponibles.

Algunos cánceres de próstata de bajo riesgo pueden manejarse mediante vigilancia activa, que consiste en controles periódicos sin necesidad de iniciar una intervención quirúrgica inmediata. Esta estrategia de medicina personalizada permite monitorear la progresión de la enfermedad, reduciendo los efectos secundarios de tratamientos agresivos innecesarios y manteniendo la calidad de vida del paciente durante el seguimiento clínico.