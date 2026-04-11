Nuevas pruebas complican escándalo por fiesta vallenata en cárcel de Itagüí: Concejal exhibe videos

La concejala Claudia Carrasquilla publica videos que revelan la entrada masiva de invitados y contradicen la versión oficial del Ministerio de Justicia sobre el concierto de Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí. La funcionaria cuestiona la seguridad y posibles irregularidades en el penal.

Nuevas revelaciones profundizan el escándalo por la celebración vallenata en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde están recluidos los líderes que participan en la mesa de diálogo con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La concejala Claudia Carrasquilla ha presentado videos de las cámaras de seguridad que evidencian la apertura total de las puertas del penal para permitir el acceso de numerosos invitados al concierto del cantante Nelson Velásquez .

Carrasquilla declara: ¿Que en la cárcel de máxima seguridad no se abrieron las puertas? Señor ministro de Justicia, lo tengo que desmentir con pruebas. La concejala arremete contra el Gobierno Nacional, y especialmente contra el ministro de Justicia, debido a la controversia generada por el concierto del cantante vallenato Nelson Velásquez en la mencionada prisión. Basándose en los videos de seguridad que hizo públicos, Carrasquilla afirma que las imágenes contradicen la versión oficial proporcionada por el Ministerio de Justicia. Es falso lo que dice el ministro de Justicia de que allá (en la cárcel de Itagüí) no se abrieron las puertas. Sí, señor ministro de Justicia, lo tengo que desmentir con estos videos porque las puertas quedaron abiertas de par en par para que todos los invitados llegaran a ese concierto, asevera la concejal. En los registros, se observa la entrada de al menos 16 vehículos, varios de ellos de alta gama, al penal, y detalla que una veintena de personas ingresaron al patio donde se llevó a cabo el evento, excediendo la capacidad permitida para un día normal de visitas. Ante esta situación, la concejal refuta la explicación del ministro sobre el número de visitantes permitidos por recluso. Los videos demuestran la entrada de personas que no estaban en calidad de visita, sino que acudieron directamente al evento, señala la concejala. Y tampoco es cierto lo que dice el ministro, de que como era miércoles, los reclusos tienen derecho a que a cada uno lo puedan visitar tres personas y por eso era el número de personas. No sea mentiroso, ministro; ahí queda claro que no estaban de visita, sino que entraron a la parranda que hicieron en ese patio, expresó. Carrasquilla también pone de manifiesto que el tiempo de permanencia del artista fue mayor al que se ha comunicado oficialmente. Según los videos, Nelson Velásquez habría ingresado alrededor de las 11:30 de la mañana al penal y salido cerca de las 4:00 de la tarde, acompañado de sus músicos y coristas. Otro de los puntos que cuestiona Carrasquilla se relaciona con los controles de acceso. La concejal y exfiscal señala que, si bien al principio se realizaban revisiones por parte de uniformados del Inpec, posteriormente y de repente, estas requisas fueron asumidas por individuos ajenos al Instituto Penitenciario. Se ve claramente cómo dos hombres, sin uniforme y vestidos de negro, toman el control del ingreso y permiten la entrada sin los debidos registros, afirma Carrasquilla. Carrasquilla revela que en la presentación participó un segundo cantante, identificado como Luis Neredo, intérprete del género popular, quien también recibió pagos por su actuación en la fiesta. En otro fragmento de su video publicado en la red social X, Carrasquilla señala que las imágenes muestran a personas en estado de embriaguez durante el evento, lo que, en su opinión, agrava la situación. Había personas en alto estado de alicoramiento, lo que demuestra que no se trató de una actividad controlada, indica. Finalmente, Carrasquilla alerta sobre posibles irregularidades dentro del penal, incluyendo el ingreso de vehículos con materiales supuestamente destinados a la construcción de unos “apartamentos” de lujo en el interior del centro penitenciario. La concejal concluye que estos hechos plantean serias dudas sobre lo ocurrido en la cárcel y cuestiona si realmente se están cumpliendo los objetivos de seguridad. ¿Es una cárcel de máxima seguridad o un hotel?, pregunta Carrasquilla, al tiempo que asegura que continuará investigando lo sucedido





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