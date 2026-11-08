Nuevas pruebas de sexocontratos en el gobierno de Gustavo Petro

Escándalo por supuestos sexocontratos en la Casa de Nariño. Se revelan chats del expresidente Petro y detalles de pagos millonarios a influencers estatales.

El gobierno del expresidente Gustavo Petro enfrenta una nueva acusación grave vinculada a las denuncias de irregularidades en la contratación pública. La periodista Ángela Benedetti y la emisora Noticias RCN han divulgado un intercambio de mensajes de texto que ocurridos el 3 de noviembre de 2025.

En estas conversaciones atribuidas al mandatario, Petro habría solicitado a Angie Rodríguez, quien ejercía como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la incorporación de una colaboradora del Ministerio de Salud al equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño. El jefe de estado habría justificado la moción mencionando que la mujer era una buena influencia y que servía para mejorar la imagen pública del órgano.

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Detalles de la conversación revelada

El mensaje citado atribuye a Petro comentarios sobre la apariencia de la funcionaria sugerida. Indica textualmente que aunque no era tan atractiva como parecía, debía ser vinculada para optimizar la estrategia de relaciones públicas. Angie Rodríguez habría respondido a esta instrucción confirmando que se pondría en contacto con la interesada de inmediato para gestionar su ingreso.

Esta evidencia digital forma parte de un paquete de pruebas que las autoridades competentes deben analizar para determinar la existencia de vicios en los procesos de selección del sector público. El contenido del chat sugiere un uso discrecional de los cargos para fines relacionados con la apariencia personal más que con méritos profesionales estrictos.

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Defensa de la funcionaria involucrada

La mujer citada en las capturas, identificada como Elizbeth Cristina, ha negado rotundamente haber recibido contratos a cambio de favores personales o sexuales. En sus redes sociales afirmó que su ingreso al Dapre fue por recomendación directa de Andrés Hernández Ramírez, quien dirigía las comunicaciones durante esa etapa del proceso.

Elizbeth Cristina destacó que cumplió con todas las labores asignadas en sus dos contratos vigentes. Aseguró que su cercanía con el expresidente se basa en una identificación ideológica con su lucha política y social. También señaló que decidió retirarse antes del fin del mandato por voluntad propia y no por presión alguna.

Andrés Hernández Ramírez, exjefe de Comunicaciones, confirmó su papel en la recomendación de la colaboradora. Aclaró que Petro estuvo de acuerdo con la integración de la funcionaria para reforzar su equipo. Hernández afirmó que renovó el contrato inicial utilizando el presupuesto asignado originalmente para su unidad de trabajo.

Cronología de los pagos y contratos

Los registros oficiales muestran que el primer convenio con el Dapre se firmó el 20 de noviembre de 2025. Este acuerdo tuvo una vigencia de dos meses y superó los $15 millones. El objeto contractual incluía labores de enlace y apoyo administrativo para implementar estrategias de comunicación institucional.

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Posteriormente, el 30 de enero de 2026 se suscribió un segundo acuerdo con Presidencia por un valor total de $121 millones. Este contrato establecía honorarios mensuales de $11 millones. Las funciones asignadas abarcaban el monitoreo, seguimiento y análisis de medios de comunicación para la Jefatura de Despacho.

Impacto en la investigación de corrupción

Las investigaciones apuntan a que la funcionaria habría mantenido más de diez contratos entre 2023 y agosto de 2026. Estos acuerdos se extendieron a cinco entidades estatales diferentes, incluyendo los ministerios de Justicia, Salud y Minas, además de la Superintendencia del Subsidio Familiar y el Dapre.

El valor acumulado de estas contrataciones se estima en cerca de $800 millones de pesos. Estos datos refuerzan la hipótesis de una red sistemática de beneficios financieros hacia individuos cercanos al núcleo de poder. La restricción del perfil de Elizbeth Cristina en la plataforma X ocurrió poco después de la divulgación de estos detalles.