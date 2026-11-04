Nuevas reglas de control para subsidio sismo 2026 en Colombia

La Superintendencia del Subsidio Familiar establece mecanismos de trazabilidad para la Protección Económica Extraordinaria de medio salario mínimo a víctimas del terremoto.

La Superintendencia del Subsidio Familiar ha emitido nuevas directrices para regular la entrega de la Protección Económica Extraordinaria dirigida a trabajadores damnificados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Esta medida busca garantizar la transparencia y trazabilidad de los recursos asignados, los cuales equivalen a medio salario mínimo legal vigente de 2026. La distribución de esta ayuda se realizará en dos giros mensuales consecutivos bajo estrictos controles de vigilancia.

Mecanismos de Trazabilidad y Control Financiero

Las cajas de compensación familiar deben seguir procedimientos específicos para reportar cómo asignan y ejecutan los fondos. El objetivo principal es fortalecer la inspección, vigilancia y control sobre esta medida extraordinaria creada por el Gobierno. Los recursos provienen del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, conocido como FOSFEC. Este fondo está destinado a financiar mecanismos de protección para personas que pierden su empleo de forma involuntaria.

Also read Senado debate reforma tributaria tabaco Colombia 2026

La Resolución 0850 del 27 de octubre de 2026 incorpora cuentas y subcuentas específicas en el catálogo contable que utilizan las cajas de compensación. Esta separación permite distinguir claramente los movimientos relacionados con la transferencia extraordinaria de otras operaciones del sistema financiero de las cajas. La clasificación facilita identificar asignaciones, pagos, reintegros, recobros y compensaciones entre diferentes entidades cuando es necesario ajustar operaciones.

Requisitos de Elegibilidad y Solicitud

La asistencia está dirigida exclusivamente a trabajadores dependientes e independientes que quedaron cesantes como consecuencia del desastre natural. Para acceder al beneficio, los solicitantes deben estar incluidos en el Registro Único de Damnificados y acreditar al menos seis meses de aportes a las cajas de compensación durante los últimos cinco años. Además, es obligatorio encontrarse sin empleo ni pensión al momento de la solicitud.

Advertisement

La asignación del beneficio se realiza en estricto orden de radicación de las solicitudes disponibles hasta agotar los recursos financieros del fondo. Es importante destacar que este apoyo es incompatible con la transferencia ordinaria del Mecanismo de Protección al Cesante. Esto significa que los beneficiarios no pueden recibir simultáneamente ambos tipos de ayudas gubernamentales, asegurando que los recursos lleguen a quienes mayor necesidad tienen.

Obligaciones de Reporte y Marco Legal

La Circular Externa 202600004 establece las obligaciones de reporte financiero, contable, operativo y estadístico para todas las cajas de compensación. La información debe entregarse a través del Sistema de Información de Monitoreo del Subsidio Familiar, conocido como SIMON. Las entidades deben seguir los formatos y las periodicidades definidas por la Superintendencia para garantizar un monitoreo eficiente.

Este marco normativo responde a las disposiciones del Decreto Legislativo 1417 de 2026, que creó la Protección Económica Extraordinaria en septiembre. El Gobierno buscaba evitar que los daños causados por el terremoto se tradujeran en una pérdida prolongada de empleos e ingresos para la población afectada. Las medidas también incluyeron mecanismos para apoyar el pago de nóminas y permitir el retiro parcial de cesantías en casos de contratos suspendidos por la emergencia.