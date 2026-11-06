Nueve cabecillas criminales recuperan la libertad en el Valle de Aburrá tras beneficios legales

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, lidera un grupo de nueve jefes criminales liberados en el Valle de Aburrá por beneficios como la libertad condicional y el cese de pena.

La seguridad pública en el Valle de Aburrá enfrenta un nuevo escenario tras la confirmación de la liberación de Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como Tom. Este histórico cabecilla de la banda Los Chatas es el noveno integrante de la extinta mesa de negociación de paz urbana en recuperarse de la libertad. Su salida de la cárcel se produce después de cumplir las penas correspondientes o beneficiarse de procesos judiciales específicos que la legislación colombiana permite en casos de reincidencia o baja peligrosidad.

La fecha de esta liberación se ha fijado en el periodo comprendido entre el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre. El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) proceder con la excarcelación. La autoridad judicial fundamentó esta decisión en el cumplimiento estricto de los requisitos legales establecidos para la salida anticipada de reclusos condenados por delitos graves.

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Mecanismo legal de la libertad condicional

El motivo central que permitió la liberación de Mesa Vallejo es el beneficio de la libertad condicional. Este derecho se aplica tras un periodo de prueba que duró exactamente diez meses y dos días. La justificación legal se basa en que el recluso cumplió el noventa y tres punto siete por ciento de su condena total. Esta fracción representa la mayoría de la pena impuesta por la justicia penal colombiana para casos de este tipo.

La sentencia original contra Juan Carlos Mesa Vallejo fue de trece años de prisión. Los cargos que sustentaron esta condena incluyen el delito de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. El cumplimiento de casi toda la pena demuestra que el sistema judicial consideró que el riesgo de reincidencia había disminuido significativamente.

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Posiciones de otros líderes criminales liberados

La liberación de Mesa Vallejo no es un caso aislado, sino parte de un patrón reciente. El pasado 30 de octubre, Iván Darío Suárez Muñoz, conocido como Iván el Barbado o Barbas, obtuvo este mismo beneficio. Suárez Muñoz purgaba una pena de once años y seis meses por homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas. Permaneció en prisión durante siete años y siete meses antes de su salida.

Las condiciones de la libertad de Barbas incluyen un periodo de prueba de seis meses y una fianza de dos salarios mínimos mensuales legales. Este caso ilustra la aplicación estricta de la legislación penal para líderes de organizaciones criminales que demuestran conducta ejemplar durante su reclusión. Otros líderes han seguido caminos similares en los últimos meses, modificando el mapa criminal de la región.

Impacto en la seguridad regional y contexto histórico

Los otros siete casos de liberación ocurrieron entre el año 2024 y el 2026. Este periodo coincide con la vigencia de la mesa de paz urbana en la cárcel de Itagüí. Esta instancia de negociación se mantuvo durante el gobierno de Gustavo Petro y fue disuelta por el gobierno de Abelardo de la Espriella al comenzar su mandato. La dinámica política cambió la estrategia de manejo de la criminalidad en la región.

Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, fue el primer cabecilla en liberarse bajo este nuevo criterio. Como máximo jefe de la organización El Mesa, regresó a la calle el 14 de marzo de 2024. Había cumplido cuatro años y cinco meses de los ocho años de condena totales. Su salida generó debate sobre la eficacia de las penas privativas de la libertad.

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Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente, también integró la liberación masiva. Este integrante del cuerpo colegiado de La Oficina recuperó la libertad en marzo del año en curso. Su caso se caracterizó por la controversia pública. Tras su salida, publicó una carta defendiendo que los procesos siguieron estrictamente los parámetros legales, negando que las salidas fueran un regalo político por la mesa de paz.

Otros nombres destacados incluyen a Andrés D'María Oliveros Correa, alias Mundo Malo. Cabecilla de La Silla, lleva en libertad desde enero de este año. Fue condenado a diez años tras su captura en 2018, pero logró su salida mediante estrategias legales. Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber, máximo jefe de Pachelly, también salió tras cumplir la mitad de su condena de siete años. El Abogado, responsable judicial de La Oficina, logró beneficios desde 2024. Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica, completan la lista de liberaciones recientes.