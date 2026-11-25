La violenta ola de asesinatos en Barbosa, Antioquia, ha cobrado nueve vidas en siete días, incluyendo una masacre en un billar, generando una alerta generalizada.

La violencia armada ha golpeado con extrema brutalidad al municipio de Barbosa, ubicado en el norte del Valle de Aburrá. Durante una ventana crítica de solo siete días, el territorio ha sido testigo de la ejecución de nueve personas. Esta escalada sin precedentes ha provocado que la administración municipal, la Policía Nacional y la secretaría de Seguridad de Antioquia convoquen de urgencia un consejo de seguridad para enfrentar la crisis.

Detalles del último ataque en Matasanos

El caso más reciente y devastador ocurrió el lunes 23 de noviembre en la vereda Matasanos. Sebastián Ruiz Pino, de 35 años, fue víctima de un ataque letal donde recibió dos impactos de bala en la cabeza, lo que resultó en su muerte inmediata en el lugar. Paralelamente, otro hombre de 34 años fue herido de gravedad con disparos en el pecho y la espalda.

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Según las primeras investigaciones, dos individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta se acercaron a una tienda en el sector y abrieron fuego contra las personas presentes. Ruiz Pino falleció en el sitio, mientras que su compañero herido fue trasladado inicialmente al Hospital Francisco Eladio Barrera en Donmatías. Debido a la gravedad de sus lesiones y su pronóstico reservado, fue remitido posteriormente a la Clínica del Norte en Bello.

Historial de violencia y hallazgos de cuerpos

Este crimen se suma a una serie de tragedias que comenzaron la semana anterior. El 17 de noviembre, las autoridades reportaron las desapariciones de Luis Fernando Zapata Jaramillo, de 45 años, y John Mario Madrid, de 30 años, en la vereda Isaza. Ambos fueron encontrados sin vida días después; Zapata en una zona rural de Barbosa y Madrid en el municipio vecino de Santo Domingo.

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Luis Fernando Zapata Jaramillo tenía un historial político relevante, pues había ejercido como concejal de Valdivia entre 2020 y 2024. Además, es hijo de Teresa Jaramillo Giraldo, conocida en los medios como La Tía, figura condenada por sus nexos con el Clan del Golfo. Este antecedente conecta el crimen con dinámicas de poder criminales locales.

El viernes 20 de noviembre, la situación se tensó aún más cuando las autoridades hallaron el cuerpo de un hombre a orillas del río Medellín, cerca de la vereda El Porvenir. La víctima, identificada preliminarmente como José David, tendría entre 30 y 35 años y presentaba heridas con arma de fuego. Este hallazgo precedió a la noche más sangrienta de la semana.

La masacre en el billar de San Eugenio

La tragedia alcanzó su punto máximo el domingo 22 de noviembre, cuando cinco personas perdieron la vida en dos ataques simultáneos. El primero ocurrió en un taller de motos en la vereda Popalito, donde hombres armados dispararon contra Juan Camilo Agudelo Escobar, de 44 años, quien murió en el acto, y un joven de 27 años que resultó herido.

Horas después, un grupo de delincuentes atacó un billar en la vereda San Eugenio, sector El Eco. En este hecho fueron asesinadas cuatro personas: José Vladimir Franco Rendón, de 54 años; Irma del Socorro Marín López, de 34; Elkin Andrés Hoyos, de 30; y una cuarta víctima cuya identidad está pendiente. Una quinta persona resultó herida en el antebrazo y el muslo, y permanece bajo atención médica.

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Hipótesis criminales y recompensa económica

Las autoridades manejan múltiples teorías para explicar la masacre. El secretario de Seguridad de Antioquia, el general en retiro Luis Eduardo Martínez, señaló que podría tratarse de una riña interna o una confrontación entre el Clan del Golfo y el grupo Los Chatas por el control de rentas ilegales.

A estas versiones se suma un relato comunitario presentado por el secretario de Seguridad de Barbosa, Alejandro Barrera. Barrera explicó que la comunidad refiere que un acoso o tocamiento inapropiado hacia una mujer habría desencadenado la discusión que derivó en la tragedia. Las autoridades continúan reconstruyendo los hechos para confirmar los responsables.

Como respuesta inmediata, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Barbosa anunciaron una recompensa total de $70 millones por información que permita capturar a los autores. La suma se divide en $50 millones aportados por el departamento y $20 millones por el gobierno municipal. Se ha activado una articulación entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía para esclarecer los crímenes y reforzar la seguridad en el territorio.