Nueve muertos en accidente de jet privado en Palm Beach: víctima clave era niñera colombiana

El accidente aéreo del 1 de noviembre en Florida dejó nueve fallecidos, incluyendo a Ana María Cetina, niñera colombiana. Detalle del Learjet 60 y declaración de autoridades.

Un jet privado tipo Learjet 60 se estrelló el domingo 1 de noviembre en el sur de Florida, resultando en la muerte de las nueve personas que viajaban a bordo. El accidente ocurrió en las inmediaciones de Cresthaven, un vecindario ubicado en el condado de Palm Beach, a menos de 11 kilómetros de la residencia vacacional del presidente estadounidense Donald Trump.

Identificación de las víctimas del accidente

Entre los fallecidos se encuentra Ana María Cetina, una ciudadana colombiana de 23 años que trabajaba como niñera. Cetina acompañaba a la familia Robinson durante el viaje hacia las Bahamas. Su muerte fue confirmada por los familiares de los pasajeros, quienes emitieron un comunicado conjunto para recordar a todas las víctimas y destacar el vínculo especial que Cetina había construido con la familia.

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Cetina estaba a cargo del cuidado de Emma, de 4 años, y de Charlie, de 2 años, hijos de Adam Robinson y Helen Sharp. Los padres de los niños la describieron como una figura central en sus vidas, expresando que la cuidaba con ternura y devoción. Según el comunicado, ella era considerada verdaderamente parte de la familia y dejó un legado de amor incondicional.

Relación familiar y detalles del vuelo

Adam Robinson y Helen Sharp fueron recordados como padres devotos y la pareja de la que Emma y Charlie eran la alegría de sus vidas. Los familiares destacaron la calidez y generosidad de la pareja, indicando que su conexión era un romance que perdurará para siempre. Además, Rachael Reed y Charmi Fehr murieron en el mismo accidente, compartiendo una relación de amor y proyectos juntos.

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El avión había despegado de Austin, Texas, con destino final a las Bahamas. Esta ruta fue confirmada por el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien proporcionó detalles sobre el itinerario antes de la tragedia. Las familias de las víctimas también expresaron su gratitud hacia los organismos de emergencia, los investigadores y la comunidad del condado de Palm Beach.

Dinámica del impacto y respuesta oficial

Los videos difundidos en redes sociales muestran los últimos momentos de la aeronave, que cayó casi en posición vertical y se estrelló a gran velocidad contra el suelo. El impacto provocó una gran bola de fuego y dejó un cráter en llamas cerca de una carretera concurrida. Sean Duffy describió el evento como una tragedia, reafirmando la gravedad del suceso público.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se refirió al siniestro como un accidente aéreo cataclísmico durante una declaración cerca del lugar. Describió la caída de la aeronave comparándola con un misil cayendo. DeSantis indicó que no había reportes de personas heridas en tierra, confirmando que las nueve personas del jet privado perecieron en el incidente.

Privacidad y próximos pasos en la investigación

Las familias de las víctimas pidieron privacidad durante el duelo y señalaron que los detalles de los homenajes se comunicarán cuando estén definidos. La investigación se centra en las circunstancias exactas que llevaron al Learjet 60 a estrellarse en el condado de Palm Beach, cerca de una zona residencial importante.