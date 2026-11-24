Sebastián Ruiz Pino y otras ocho personas murieron en Barbosa. La Gobernación de Antioquia ofrece 70 millones de pesos por información sobre los responsables.

El municipio de Barbosa, ubicado al norte del Valle de Aburrá, registra un saldo trágico de nueve asesinatos en menos de una semana. La violencia desatada en la región alcanza a Sebastián Ruiz Pino, de 35 años, quien se convirtió en la última víctima de esta ola de criminalidad.

Detalles del ataque en Matasanos

Sebastián Ruiz Pino falleció tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en una tienda ubicada en la vereda Matasanos. El sicariato se consumó cuando dos sujetos arribaron al establecimiento en una motocicleta y abrieron fuego contra las personas presentes en el lugar. Ruiz Pino recibió dos disparos en la cabeza, lo que causó su muerte inmediata.

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Este incidente violento dejó un saldo adicional de una persona lesionada. Se trata de un hombre de 34 años que fue alcanzado por bala en el pecho y la espalda. El herido fue trasladado inicialmente en un vehículo particular al Hospital Francisco Eladio Barrera, situado en el municipio de Donmatías.

Debido a la gravedad de sus heridas, el hombre fue remitido con urgencia a la Clínica del Norte, en Bello. Su pronóstico médico se mantiene reservado mientras recibe tratamiento especializado para estabilizar su estado de salud tras la agresión armada.

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Víctimas anteriores y contexto regional

La muerte de Ruiz Pino se suma a otras cinco víctimas fatales ocurridas el pasado domingo en Barbosa. Entre los fallecidos se encuentra Juan Camilo Agudelo Escobar, de 44 años, quien fue baleado dentro de un taller de motocicletas en la vereda Popalito. En ese mismo suceso, un joven de 27 años resultó herido.

El caso más letal de ese domingo tuvo lugar en un billar de la vereda San Eugenio. Las fuerzas armadas identificaron a tres de las víctimas: José Vladimir Franco Rendón, de 54 años; Irma del Socorro Marín López, de 34 años; y Elkin Andrés Hoyos, de 30 años. Se reporta la presencia de una cuarta persona fallecida que no fue identificada, así como un herido en este atentado.

Desapariciones y conexiones con el crimen organizado

La ola de violencia en Barbosa comenzó el pasado martes con la desaparición forzada de dos hombres en la vereda Isaza. Fueron encontrados los cuerpos sin vida de Luis Fernando Zapata Jaramillo, de 45 años, y John Mario Madrid, de 30 años. El cuerpo de Zapata Jaramillo fue hallado en un camino veredal, mientras que el de Madrid fue localizado al día siguiente en el municipio vecino de Santo Domingo.

Luis Fernando Zapata Jaramillo se desempeñaba como concejal del municipio de Valdivia. Su madre es Ana María Zapata, conocida como alias La Tía, una figura condenada por nexos con el Clan del Golfo en el Norte y Bajo Cauca. El año pasado, fue sentenciada a cuatro años y 15 días de prisión por delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho.

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La condena a La Tía se basó en pruebas de que contactaba a miembros de las fuerzas militares y les pagaba dinero a cambio de información sobre operativos en contra de sus estructuras criminales. Esta conexión sugiere un nivel de infiltración en las instituciones de seguridad que puede estar vinculada a la escalada de violencia actual en la región.

Respuestas oficiales y recompensas

El secretario de Seguridad de Antioquia, general retirado Luis Eduardo Martínez Guzmán, señaló que estos hechos podrían estar relacionados con una confrontación abierta entre la banda Los Chatas y el Clan del Golfo. La disputa gira en torno al control de las rentas criminales y los territorios de influencias en el municipio de Barbosa.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades locales y departamentales han activado mecanismos de recompensa. Entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Barbosa se ofreció una suma de hasta 70 millones de pesos. Este incentivo busca alentar a la ciudadanía a suministrar información que permita identificar a los presuntos responsables de la masacre del domingo y los demás crímenes de la semana.

La búsqueda de los autores materiales e intelectuales de estos delitos continúa. Las autoridades esperan que la oferta económica contribuya a desarticular las estructuras que están causando el derramamiento de sangre en la zona rural y urbana de Barbosa. El estado de alerta se mantiene en el Valle de Aburrá mientras se aclaran los hechos.