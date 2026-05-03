Nuevo Accidente en la Vía del Mar Deja un Herido y Alerta sobre la Seguridad Vial

Un conductor resultó herido en un accidente de tráfico en la Vía del Mar, Cartagena, reavivando las preocupaciones sobre la seguridad en esta importante vía. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Un nuevo incidente de tráfico ha conmocionado la Vía del Mar, en el norte de Cartagena , durante la mañana del domingo 3 de mayo. Este suceso ha dejado un conductor herido y ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad vial en esta importante vía de alta circulación.

El accidente tuvo lugar aproximadamente a las 7:00 de la mañana, en el tramo que conecta el barrio Crespo con el corregimiento de La Boquilla, específicamente a unos 200 metros del sector conocido como La Bocana, según testimonios de personas que transitaban por la zona en ese momento. La información preliminar indica que el vehículo involucrado es una camioneta Chevrolet Captiva, color gris, modelo 2012, con placas MAX-231.

Se presume que la camioneta se dirigía desde Crespo hacia La Boquilla cuando, por causas que aún están siendo investigadas, el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva, lo que provocó que se saliera de la carretera. Tras abandonar la superficie pavimentada, la camioneta descendió a una cuneta lateral, donde finalmente impactó contra un hueco que detuvo su avance de manera abrupta.

El impacto fue considerable, resultando en que el vehículo volcara, quedando con las llantas hacia arriba dentro de la cuneta, a un costado de la carretera. La escena del accidente generó una congestión vehicular momentánea en el área, lo que requirió una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades competentes y los organismos de emergencia.

Equipos de tránsito y personal paramédico se desplazaron al lugar de los hechos para asegurar la zona, controlar el tráfico y llevar a cabo las maniobras de rescate necesarias. El conductor fue cuidadosamente extraído del interior del vehículo por los rescatistas y posteriormente trasladado en una ambulancia a una clínica de la ciudad para recibir atención médica.

Aunque al cierre de este informe no se ha emitido un informe médico oficial sobre el estado de salud del conductor, testigos presentes en el lugar del accidente afirmaron que el hombre se encontraba consciente al momento de ser rescatado y, según las primeras versiones, viajaba solo en el vehículo. Las autoridades de tránsito han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del accidente, considerando diversas posibilidades, como el estado de la vía, la geometría del tramo de carretera y la posible velocidad excesiva a la que circulaba el vehículo.

Todos estos factores serán evaluados minuciosamente como parte del procedimiento técnico de investigación. Este incidente representa el segundo accidente de tráfico registrado en menos de una semana en la Vía del Mar, una de las principales rutas de conexión turística y urbana en el norte de Cartagena.

El pasado jueves 30 de abril, otro accidente similar quedó registrado en video, ocurriendo a pocos metros del lugar del accidente actual, en las inmediaciones del corregimiento de La Boquilla, específicamente a la altura del sector conocido como Los Morros. En ese incidente, una camioneta Toyota negra, con placas KDP-712, también se salió de la carretera, rodó varios metros y terminó volcándose cerca de una de las bases del Viaducto que atraviesa la zona.

Las imágenes del accidente, que se difundieron ampliamente a través de las redes sociales, muestran el momento posterior al impacto y las labores de rescate improvisadas realizadas por los ciudadanos que se encontraban en el sector. Dos personas que viajaban en la camioneta Toyota resultaron con heridas leves y fueron atendidas por los presentes en el lugar antes de ser trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica. Las autoridades competentes decidieron no revelar las identidades de las personas heridas.

Ambos accidentes han tenido lugar en un tramo de la Vía del Mar caracterizado por la presencia de curvas pronunciadas, cambios de nivel significativos y una alta velocidad de circulación, especialmente durante las horas de la madrugada y la mañana, cuando el flujo vehicular es constante y predominan los desplazamientos largos hacia zonas residenciales y turísticas. Esta combinación de factores aumenta considerablemente el riesgo de accidentes en esta vía.

Ante la recurrencia de estos incidentes, las autoridades han reiterado su llamado a los conductores a extremar las precauciones al transitar por la Vía del Mar, respetando estrictamente los límites de velocidad establecidos y prestando atención a las condiciones de la vía. Además, se están llevando a cabo evaluaciones técnicas exhaustivas para determinar si existen factores relacionados con la infraestructura vial que requieran intervenciones urgentes para mejorar la seguridad en el tramo afectado.

Estas evaluaciones incluyen la revisión de la señalización, el estado del pavimento, la visibilidad en las curvas y la adecuación de las barreras de seguridad. Las autoridades también están considerando la posibilidad de implementar medidas adicionales, como el aumento de la presencia policial en la vía, la instalación de radares de velocidad y la realización de campañas de sensibilización dirigidas a los conductores.

El objetivo principal es reducir el número de accidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la Vía del Mar. La seguridad vial es una responsabilidad compartida, y es fundamental que tanto las autoridades como los conductores trabajen juntos para prevenir tragedias y proteger vidas. Se espera que los resultados de las investigaciones en curso permitan identificar las causas subyacentes de los accidentes y adoptar medidas efectivas para evitar que se repitan en el futuro.

La Vía del Mar es una vía vital para la economía y el turismo de Cartagena, y es esencial garantizar que sea segura para todos los que la utilizan





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