Nuevo accidente múltiple en el sur de Bogotá deja varios heridos y vuelve a encender las alertas por siniestros viales

Un fuerte choque entre una camioneta y un taxi en la calle 63 sur con carrera 10N Este dejó vehículos volcados y varios lesionados, entre ellos ocupantes de transporte público que cayeron por la ladera de un cerro. El incidente ocurre en medio de un repunte del 13 % en fallecimientos por siniestros viales en la capital durante el primer trimestre de 2026, con los motociclistas como el grupo más afectado. Autoridades reiteran llamado a la corresponsabilidad vial.

Un accidente de tránsito múltiple se registró en la calle 63 sur con carrera 10N Este, donde una camioneta y un taxi colisionaron con tal fuerza que ambos vehículos terminaron volcados.

El taxi, que se dedicaba al transporte público, cayó además por la ladera de un cerro cercano, lo que agravó la situación y generó momentos de pánico entre los vecinos del sector. Los organismos de socorro y equipos médicos se desplazaron rápidamente al lugar para atender a las víctimas, trasladando a varios lesionados a centros asistenciales de la capital.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número exacto de heridos ni la severidad de sus lesiones, mientras se mantiene la investigación para esclarecer las causas del siniestro. Este hecho se suma a la preocupante cifra de siniestros viales que afectan a la ciudad.

Según datos oficiales, entre el 1 de enero y el 5 de abril de 2026 se reportaron 162 fallecimientos por accidentes de tránsito, un aumento del 13 % comparado con el mismo periodo de 2025. Los motociclistas continúan siendo el grupo más vulnerable, concentrando el 44 % de las víctimas mortales, seguidos por peatones (38 %), ciclistas (14 %) y ocupantes de vehículos de cuatro o más ruedas (4 %).

Las vías arteriales, donde se registran mayores velocidades, concentran el 71 % de las fatalidades. La Secretaría Distrital de Movilidad, a cargo de Claudia Díaz, hizo un llamado urgente a fortalecer la responsabilidad de todos los actores viales, señalando que cada accidente deja "historias inconclusas, sueños sin cumplir y familias que hoy viven vacíos irrecuperables". La funcionaria destacó que la mayoría de estos siniestros son evitables si conductores, motociclistas, ciclistas y peatones adoptan comportamientos seguros.

Entre las principales recomendaciones para prevenir nuevos accidentes se encuentran respetar los límites de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, obedecer las señales de tránsito y proteger especialmente a los usuarios más vulnerables. Mientras avanzan las investigaciones del último accidente, las autoridades continúan recopilando información sobre el estado de salud de los lesionados y las circunstancias que provocaron el volcamiento de los vehículos





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