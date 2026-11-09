Nuevo ahogamiento en San Rafael: Joven de 17 años muere en El Castillito

Autoridades de San Rafael confirman la muerte de un adolescente de 17 años en El Castillito. Se suma al fallecimiento de Mateo Valencia Álvarez en noviembre.

Las autoridades de San Rafael han confirmado un nuevo fallecimiento por ahogamiento en los charcos naturales ubicados en la región oriental de Antioquia. La víctima identificada es un joven de diecisiete años cuya vida se extinguió durante la jornada del domingo 8 de noviembre. Este trágico suceso incrementa la alarma social por la seguridad en las zonas hídricas de la comarca.

Detalles del rescate fallido en El Castillito

Alrededor del mediodía del domingo 8 de noviembre, los bomberos de San Rafael recibieron una llamada de socorro informando sobre la desaparición de una persona en el sector conocido como El Castillito. Esta localidad se encuentra aproximadamente a siete kilómetros del casco urbano principal del municipio. La rapidez en la respuesta fue clave ante la urgencia de la situación reportada por la comunidad local.

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De inmediato, un equipo compuesto por cuatro rescatistas se desplazó hacia el lugar. Los uniformados contaban con equipamiento especializado que incluía trajes de buceo, chalecos salvavidas y otros elementos de seguridad esenciales para el operativo. Su misión era localizar al menor, quien había ingresado al río sin que su familia pudiera recuperar el contacto visual con él.

Los familiares y acompañantes de la víctima informaron a las autoridades que el adolescente había entrado al agua aproximadamente cuarenta minutos antes de la llamada de auxilio. Ante la información proporcionada por los parientes, los bomberos iniciaron de forma inmediata las labores de búsqueda subacuática en el lugar donde se había perdido su rastro.

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La búsqueda subacuática y recuperación del cuerpo

Debido a la profundidad considerable y la amplitud del río en ese tramo específico, los rescatistas tuvieron que realizar tres inmersiones para garantizar una búsqueda exhaustiva. Fue en esta tercera inmersión cuando lograron localizar el cuerpo sin vida del joven. La operación demandó esfuerzo físico y técnico por parte del personal de rescate.

Una vez localizado el cuerpo, los bomberos procedieron a la extracción con cuidado. En coordinación con la Policía Nacional, se realizó el traslado del fallecido hacia la morgue municipal. Posteriormente, se gestionó la entrega formal del cuerpo a sus familiares para los trámites correspondientes y el duelo familiar.

Segundo caso mortal en menos de diez días

Este lamentable evento se suma a otro caso ocurrido a inicios del mismo mes de noviembre. El pasado lunes festivo 2 de noviembre, se halló el cuerpo sin vida de Mateo Valencia Álvarez, un joven de diecinueve años oriundo de El Carmen de Viboral. Este segundo caso confirma una serie de fatalidades en el corto periodo.

Mateo Valencia Álvarez había desaparecido tras sumergirse en las aguas del río Claro Cocorná Sur. La información indica que él se encontraba disfrutando de un paseo en el corregimiento Estación Cocorná, situado en el municipio de Puerto Triunfo, por donde discurre dicho afluente hídrico. El momento del incidente fue durante el domingo 1 de noviembre.

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Contexto del fallecimiento de Mateo Valencia

Según lo informado por medios locales, el joven se lanzó al agua en un primer momento. Logró emerger una vez a la superficie, pero al volverse a sumergir se perdió completamente su rastro. Desde ese instante, familiares, allegados y miembros de las comunidades cercanas iniciaron labores de búsqueda y dieron la alerta por su desaparición.

Lamentablemente, los bomberos de Puerto Triunfo informaron que el cuerpo del joven fue localizado el lunes festivo 2 de noviembre. El lugar donde se encontró el cadáver fue el sector conocido como Las Raíces, una zona geográfica muy cercana al punto exacto donde se había dado su desaparición inicial.

Aumento de la preocupación en la región

Estos dos casos consecutivos han generado una profunda preocupación entre la población y las entidades de socorro en Antioquia. La repetición de fatalidades en charcos y ríos similares indica la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en estas zonas recreativas. Las autoridades continúan monitoreando la situación en los principales cuerpos de agua.

Los rescatistas enfatizan la importancia de la precaución al ingresar a cuerpos de agua naturales. La profundidad oculta y las corrientes pueden representar riesgos fatales incluso para nadadores experimentados. Se insta a la ciudadanía a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades locales de San Rafael y Puerto Triunfo.