Nuevo ataque contra Metrolínea en Bucaramanga deja vidrios rotos, estructuras averiadas y graves daños

Gran parte de la estación de Metrolínea de Provenza en Bucaramanga quedó en ruinas tras un nuevo ataque vandálico registrado durante la noche. El director aseguró que estos actos afectan a los trabajadores, usuarios y la operación del sistema. Con investigaciones en marcha, ciudadanos y usuarios piden mayores medidas de seguridad y presencia policial.

Vidrios rotos, estructuras averiadas y graves daños le cayeron en un nuevo ataque a un nuevo ataque contra el sistema de transporte masivo en Bucaramanga .

En la estacion fue hallado hasta un martillo. El vandalismo volvió a golpear la debilitada infraestructura de Metrolínea en Bucaramanga. La estacion de Provenza amaneció prácticamente destruida luego de un violento ataque registrado durante la noche, en el que desconocidos destrozaron vidrios, estructuras metálicas y diferentes zonas del lugar. Las imágenes del hecho evidencian la magnitud de los daños en la estacion ubicada sobre la autopista a Floridablanca, ventanales reducidos a escombros, piezas metálicas averiadas y múltiples afectacione





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