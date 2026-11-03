Nuevo candidato a sexto planeta enano descubierto más allá de Plutón

El cuerpo celeste 2026 ED138 podría ser el sexto planeta enano del Sistema Solar tras su detección en Chile. Analiza sus características y el impacto del hallazgo.

Un nuevo objeto helado ubicado en la lejanía del Sistema Solar ha surgido como un candidato serio para convertirse en el sexto planeta enano reconocido oficialmente por la comunidad científica internacional. Este cuerpo celeste, identificado con la designación provisional 2026 ED138, presenta dimensiones que oscilan entre los 600 kilómetros y los 1.500 kilómetros de diámetro, lo que lo sitúa en una categoría de tamaño significativamente relevante dentro de los cuerpos menores conocidos actualmente.

El descubrimiento fue anunciado formalmente por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, la entidad global responsable de catalogar y verificar con precisión las órbitas de los objetos que no son planetas ni satélites mayores en nuestro sistema gravitacional. Este anuncio marca un hito potencial en la astronomía moderna, ya que la inclusión de un nuevo planeta enano modificaría el catálogo establecido desde la redefinición de los cuerpos planetarios hace más de una década.

Also read Sorteos Lotería Boyacá 2026: Premio Mayor 15.000 millones cada sábado

Detalles del hallazgo y ubicación orbital

El 2026 ED138 se encuentra actualmente a una distancia de aproximadamente 46 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a 46 veces la distancia promedio entre la Tierra y nuestra estrella. Para poner esta distancia en perspectiva, Plutón, el planeta enano más famoso, orbita a unas 40 unidades astronomas, lo que indica que este nuevo objeto reside aún más profundamente en las regiones exteriores y frías del sistema solar.

Los primeros cálculos preliminares realizados por los expertos sugieren que el cuerpo podría estar entre los objetos de mayor tamaño encontrados en esta región específica del espacio. Esta característica es fundamental para su posible clasificación, ya que el tamaño está directamente relacionado con la capacidad del objeto para mantener una estructura estable y definida por su propia gravedad.

Advertisement

Metodología y roles de los investigadores

El hallazgo tuvo lugar el 13 de octubre, cuando el astrofísico Matthew Holman, afiliado al Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, estaba revisando registros del telescopio del Observatorio Vera C. Rubin en Chile. Holman trabajó utilizando un programa de software desarrollado en colaboración con el científico Kevin Napier, quien fue clave en el proceso de análisis de los datos recopilados por el instrumento.

Al revisar imágenes archivadas, los investigadores lograron rastrear la presencia del objeto en registros anteriores que se remontaban hasta el año 2016. Esta capacidad de reconstrucción histórica de la trayectoria fue esencial para determinar con precisión la órbita del objeto y confirmar que no se trataba de un error instrumental o de un asteroide cercano.

Una de las razones principales por las que el 2026 ED138 había pasado completamente inadvertido durante tanto tiempo es su ubicación estratégica cerca del plano de la Vía Láctea. Esta región del cielo contiene millones de estrellas brillantes que dificultan enormemente la identificación de cuerpos celestes menos luminosos y distantes, actuando como un telón de fondo denso que oculta objetos más tenues.

Criterios de clasificación y próximos pasos

Para que el 2026 ED138 sea reconocido oficialmente como planeta enano, los científicos deben verificar mediante más observaciones que posee suficiente masa para que su propia gravedad le haya dado una forma aproximadamente esférica. Este criterio hidrostático es uno de los requisitos fundamentales para distinguir a los planetas enanos de los asteroides irregulares o los cuerpos helados menores.

Advertisement

Si se confirma su clasificación, el objeto se sumaría a los cinco planetas enanos reconocidos actualmente: Plutón, Ceres, Eris, Haumea y Makemake. Esta adición no solo amplía nuestra comprensión de la estructura del sistema solar exterior, sino que también resalta la importancia de los grandes telescopios de exploración del cielo profundo.

El Observatorio Rubin, que comenzó sus operaciones desde junio, está programado para continuar explorando el cielo durante una década completa. Los científicos esperan que estas observaciones prolongadas permitan detectar otros objetos que hasta ahora permanecen ocultos por la misma dificultad de visualización que afectó al nuevo candidato.