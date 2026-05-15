Nuevo caso de sicariato en Kennedy, Bogotá: hombre asesinado y otra persona lesionada

Un nuevo caso de sicariato se registró en Kennedy, localidad del sur de Bogotá, cuando un sujeto accionó su arma de fuego y asesinó a un hombre que transitaba por el sector. Otra persona resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial.

Un nuevo caso de sicariato se registró en la tarde de este jueves, 14 de mayo, en Kennedy , localidad del sur de Bogotá . Según le confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá a EL TIEMPO, el homicidio ocurrió sobre las 3 de la tarde en el barrio Class de Kennedy cuando sin mediar palabra, un sujeto accionó su arma de fuego y asesinó a un hombre que transitaba por el sector.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el hecho también resultó lesionada otra persona de 39 años de edad, quien fue trasladada a un centro asistencial para atender la gravedad de sus heridas. Testimonios de habitantes del barrio Class indican que se escucharon varios disparos en la zona y que, al revisar, encontraron a un hombre tendido en el suelo en una esquina del barrio.

Imágenes compartidas en redes sociales también muestran que la víctima, un hombre que vestía chaqueta azul, pantalón claro y casco, quedó tendido en la carretera y a pocos metros de una motocicleta. La Policía hizo presencia en el lugar con el fin de recolectar videos de las cámaras de seguridad y testimonios que permitan identificar al autor del ataque sicarial y la ruta que utilizó para huir del sitio luego del atentado.

Las autoridades le indicaron a EL TIEMPO que la víctima del ataque sicarial todavía no ha sido identificada, pero señalaron que se trataría de un hombre de aproximadamente 35 años de edad. (Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve) REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIA





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