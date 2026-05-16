Nuevo Chambacú: Complejo deportivo y recreativo inaugurado en Cartagena

La Alcaldía de Cartagena inauguró el Complejo Deportivo y Recreativo Nuevo Chambacú, una zona abandonada perteneciente al sector de Ligas Menores que antes albergaba actividades delictivas y en las que miles de personas vivían en condiciones precarias. Tras la inauguración, cerca de 10000 niños y jóvenes disfrutaron de un espacio renovado que ahora se convierte en un mejor escenario deportivo y recreativo en la ciudad.

El sector de Ligas Menores del Nuevo Chambacú se inauguró ayer, con una gran presencia de público. La Alcaldía de Cartagena llevó a cabo la apertura del Complejo Deportivo y Recreativo Nuevo Chambacú, donde aproximadamente 10000 personas, entre niños y jóvenes, disfrutaron de un espacio renovado que antes ocupaba una zona abandonada.

Esta inauguración generó gran alegría, especialmente por el parque infantil, el parque de mascotas y las dos canchas nuevas de fútbol, según informó el Distrito. Además, la siembra de más de 280 árboles en senderos peatonales y el rescate de perros y gatos en condición de calle completan las mejoras en el sector.

El nuevo complejo deportivo y recreativo Nuevo Chambacú representa un mejor escenario deportivo y recreativo en Cartagena, con espacio público de calidad y actividades inclusivas, lo que representa una transformación y reconciliación para las familias que vivió en condiciones precarias en el sector en cuestión





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