Nuevo contacto relacionado con brote de hantavirus se confirma en Cataluña, España

Un nuevo contacto relacionado con el brote de hantavirus del crucero Hondius ha sido identificado en Cataluña, España. La persona en cuestión es una mujer que viajó en el mismo avión que la neerlandesa que falleció por este virus y forma parte en el tercero de los contactos identificados en España por estar en ese avión y no presentar síntomas.

En la tarde de este viernes, las autoridades sanitarias identificaron un nuevo contacto relacionado con el brote de hantavirus del crucero Hondius, el cual sería una mujer que reside en Cataluña, no muestra síntomas y viajó en el mismo avión de la neerlandesa que falleció por este virus.

A pesar de que inicialmente esta persona no fue identificada debido a un cambio de asiento en el avión, la situación dificultó su localización en la primera reconstrucción de contactos según se expresaron las fuentes del Ministerio de Sanidad. Finalmente, este nuevo contacto reportado se convierte en el tercer contacto identificado en España por haber coincidido en ese avión con la neerlandesa fallecida, debido a que hay una paciente que también fue ingresada en un hospital de Alicante con síntomas compatibles de hantavirus y otra mujer sudafricana que viajó en esa aeronave y pasó una semana en Barcelona antes de volver a su país, en donde fue localizada sin síntomas.

Según el protocolo aprobado este mismo viernes, todas las personas consideradas contactos, como es esta mujer, deberán someterse a una cuarentena obligatoria, pero en su caso no será en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, sino en un centro catalán dado que fue identificado por las autoridades de esta comunidad. Este nuevo contacto deberá permanencia en habitaciones individuales y sin visitas, con vigilancia activa que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible.

También se practicará una prueba de PCR y otra en los siete días. Además, se llevará a cabo una





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