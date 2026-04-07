Nuevo Cruce de Acusaciones entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe en Redes Sociales

El candidato presidencial Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe protagonizan un nuevo enfrentamiento político en redes sociales. El debate se centra en acusaciones cruzadas sobre figuras del pasado y políticas actuales, evidenciando las profundas diferencias ideológicas y personales entre ambos líderes.

Las redes sociales , una vez más, se convirtieron en el escenario de un nuevo enfrentamiento político entre el candidato presidencial Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El intercambio de acusaciones y señalamientos se intensificó, dejando en evidencia las profundas diferencias ideológicas y personales que separan a ambos líderes políticos.

El exmandatario, figura emblemática del Centro Democrático, inició el cruce de mensajes con una publicación en la que aludió a Manuel Cepeda, padre de Iván Cepeda, sugiriendo que este último habría “sacrificado la democracia interna y la movilización civil en favor de un militarismo radical en las FARC”. Además, Uribe no dudó en calificar a Iván Cepeda de hipócrita, acusándolo de ser promotor de la impunidad para figuras como Santrich y Márquez, presuntos creadores de la Nueva Marquetalia. En su publicación, Uribe también hizo referencia a su hermano Santiago, quien fue condenado por liderar el grupo paramilitar conocido como 'los 12 apóstoles', y mencionó el proceso judicial que este enfrentó. La respuesta de Iván Cepeda no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, Cepeda respondió directamente a Uribe, manifestando su intención de “dejar las cosas claras”. En su mensaje, Cepeda afirmó que su padre fue asesinado por la extrema derecha, a la cual, según él, pertenece Uribe, y recordó que Santiago Uribe fue condenado a 28 años de cárcel por ser jefe de los '12 apóstoles' y responsable de masacres en Yarumal. Cepeda concluyó su respuesta enfatizando que esta es “la verdad pura y simple” y que así quedará registrada en la historia. El intercambio de mensajes en redes sociales entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe no es un hecho aislado. Durante la campaña presidencial y en el contexto político actual, el expresidente ha utilizado las redes sociales para criticar la llamada 'Paz total', una de las políticas más emblemáticas del actual gobierno de Gustavo Petro, y para cuestionar la postura política de Cepeda, marcando así una clara diferenciación y un enfrentamiento constante en el ámbito digital. La utilización de plataformas como X (anteriormente Twitter) para estos debates públicos refleja la importancia que tienen las redes sociales en la configuración de la opinión pública y en la estrategia política de los líderes colombianos. El uso de estos canales permite una comunicación directa con sus seguidores y la posibilidad de influir en el debate nacional. Sin embargo, también conlleva el riesgo de simplificar temas complejos y de polarizar aún más las posiciones políticas. El conflicto entre Cepeda y Uribe, que se remonta a años atrás y se intensifica en momentos políticos clave, es un claro ejemplo de cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para la disputa del poder y la defensa de las ideas





elheraldoco / 🏆 19. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iván Cepeda Álvaro Uribe Redes Sociales Política Colombiana Centro Democrático

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Iván Cepeda engaña con la Paz Total, es solapado”: UribeEl pronunciamiento del expresidente incluyó menciones a la supuesta presencia del nombre de Cepeda en los archivos informáticos de alias &039;Raúl Reyes&039;.

Read more »

“El apoyo descarado del Gobierno le ha dado fuerza a Iván Cepeda”: congresista Daniel CarvalhoDOLAR

Read more »

Iván Cepeda se reunió con presidenta de México, Claudia SheinbaumEl encuentro se desarrolló este fin de semana durante la visita del candidato del Pacto Histórico a Ciudad de México.

Read more »

Iván Cepeda niega el ingreso de Jorge Lemus a su campaña presidencialEl candidato señaló que, en caso de que se presentara alguna solicitud, sería respondida con un “tajante no”, debido a los cuestionamientos sobre su vinculación con ‘Papá Pitufo’.

Read more »

Oficial: Clara López renunció a su candidatura y se unirá a la campaña de Iván CepedaLa senadora del Pacto Histórico oficializó que no continuará en su aspiración presidencial y acompañará a su compañero de bancada.

Read more »

Iván Cepeda responde a Álvaro Uribe por acusaciones sobre su padreEl candidato presidencial Iván Cepeda responde a las acusaciones de Álvaro Uribe sobre su padre, Manuel Cepeda, y su supuesta promoción de acciones guerrilleras. Cepeda refuta las acusaciones, mencionando su asesinato y el pasado criminal de su hermano Santiago, condenado por paramilitarismo.

Read more »