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Nuevo Cruce de Acusaciones entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe en Redes Sociales

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Nuevo Cruce de Acusaciones entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe en Redes Sociales
Iván CepedaÁlvaro UribeRedes Sociales
📆4/7/2026 12:24 PM
📰elheraldoco
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El candidato presidencial Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe protagonizan un nuevo enfrentamiento político en redes sociales. El debate se centra en acusaciones cruzadas sobre figuras del pasado y políticas actuales, evidenciando las profundas diferencias ideológicas y personales entre ambos líderes.

Las redes sociales , una vez más, se convirtieron en el escenario de un nuevo enfrentamiento político entre el candidato presidencial Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El intercambio de acusaciones y señalamientos se intensificó, dejando en evidencia las profundas diferencias ideológicas y personales que separan a ambos líderes políticos.

El exmandatario, figura emblemática del Centro Democrático, inició el cruce de mensajes con una publicación en la que aludió a Manuel Cepeda, padre de Iván Cepeda, sugiriendo que este último habría “sacrificado la democracia interna y la movilización civil en favor de un militarismo radical en las FARC”. Además, Uribe no dudó en calificar a Iván Cepeda de hipócrita, acusándolo de ser promotor de la impunidad para figuras como Santrich y Márquez, presuntos creadores de la Nueva Marquetalia. En su publicación, Uribe también hizo referencia a su hermano Santiago, quien fue condenado por liderar el grupo paramilitar conocido como 'los 12 apóstoles', y mencionó el proceso judicial que este enfrentó. La respuesta de Iván Cepeda no se hizo esperar. A través de su cuenta de X, Cepeda respondió directamente a Uribe, manifestando su intención de “dejar las cosas claras”. En su mensaje, Cepeda afirmó que su padre fue asesinado por la extrema derecha, a la cual, según él, pertenece Uribe, y recordó que Santiago Uribe fue condenado a 28 años de cárcel por ser jefe de los '12 apóstoles' y responsable de masacres en Yarumal. Cepeda concluyó su respuesta enfatizando que esta es “la verdad pura y simple” y que así quedará registrada en la historia. El intercambio de mensajes en redes sociales entre Iván Cepeda y Álvaro Uribe no es un hecho aislado. Durante la campaña presidencial y en el contexto político actual, el expresidente ha utilizado las redes sociales para criticar la llamada 'Paz total', una de las políticas más emblemáticas del actual gobierno de Gustavo Petro, y para cuestionar la postura política de Cepeda, marcando así una clara diferenciación y un enfrentamiento constante en el ámbito digital. La utilización de plataformas como X (anteriormente Twitter) para estos debates públicos refleja la importancia que tienen las redes sociales en la configuración de la opinión pública y en la estrategia política de los líderes colombianos. El uso de estos canales permite una comunicación directa con sus seguidores y la posibilidad de influir en el debate nacional. Sin embargo, también conlleva el riesgo de simplificar temas complejos y de polarizar aún más las posiciones políticas. El conflicto entre Cepeda y Uribe, que se remonta a años atrás y se intensifica en momentos políticos clave, es un claro ejemplo de cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para la disputa del poder y la defensa de las ideas

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