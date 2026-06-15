Nuevo decreto formaliza el trabajo doméstico en Colombia con contrato obligatorio y más beneficios

El Gobierno de Colombia presentó un proyecto de decreto que busca reducir la informalidad en el trabajo doméstico mediante la obligatoriedad del contrato escrito, la afiliación obligatoria a seguridad social desde el primer día y la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales a partir de 2026. La iniciativa incluye incentivos para que los empleadores cubran los aportes a riesgos laborales y establece obligaciones en materia de seguridad y salud en el hogar.

El Ministerio del Trabajo presentó un proyecto que busca formalizar este tipo de empleo en Colombia y contempla incentivos para el pago de la seguridad social.

Un nuevo decreto del Gobierno propone cambios en este sector laboral en Colombia, con contrato obligatorio, más beneficios y apoyo en aportes a seguridad social. El trabajo doméstico remunerado sigue siendo uno de los sectores con mayores niveles de informalidad laboral. Aunque cumple un papel clave dentro de la economía del cuidado y el funcionamiento de los hogares, una parte importante de quienes lo desempeñan no cuenta con la debida protección.

La iniciativa apunta a fortalecer la formalización del sector, garantizar derechos laborales mínimos y mejorar el registro de la información laboral y de seguridad social bajo los sistemas del Estado. Se establece la obligación de formalizar la relación laboral mediante un contrato escrito que debe incluir detalles sobre salario, jornada laboral, lugar de trabajo y duración del vínculo.

Con esto, el Gobierno busca dar mayor claridad a la relación laboral y reducir los altos niveles de informalidad que caracterizan este tipo de empleo en el país. Además, se ratifica que las prestaciones sociales deberán pagarse de acuerdo con la legislación laboral vigente, lo que refuerza el reconocimiento de derechos ya establecidos en la ley. La jornada máxima semanal para el trabajo doméstico se reducirá a 42 horas a partir de julio de 2026.

Este ajuste busca equiparar condiciones con otros sectores y mejorar la calidad de vida de quienes trabajan en el servicio doméstico. El proyecto también establece que los empleadores deberán afiliar a sus trabajadores a salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar desde el inicio de la relación laboral. Esto implica que la protección social no dependerá del tiempo trabajado o del tipo de acuerdo, sino que será obligatoria desde el primer día.

Uno de los elementos más novedosos del decreto es que el Gobierno podría cubrir total o parcialmente las cotizaciones a riesgos laborales para los empleadores que formalicen la relación laboral. La medida busca reducir la informalidad y facilitar la afiliación al sistema de seguridad social. El proyecto también incluye obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Entre ellas se encuentran la identificación de riesgos en el hogar, la entrega de elementos de protección personal y la adopción de medidas para prevenir accidentes laborales. En resumen, el decreto del trabajo doméstico en Colombia busca formalizar las relaciones laborales, reducir la informalidad y garantizar el acceso a seguridad social y derechos laborales mínimos para este grupo de trabajadores. La norma establece que toda relación laboral deberá formalizarse mediante contrato escrito con condiciones claras sobre salario, jornada y funciones.

Además, los empleadores deberán afiliar a salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación desde el inicio del contrato. También se contempla un programa de incentivos que podría cubrir parcial o totalmente los aportes a riesgos laborales para empleadores que formalicen. Respecto a la jornada, esta se reducirá a 42 horas semanales a partir de julio de 2026.

Finalmente, se permiten mecanismos de inspección laboral en hogares, respetando la intimidad y la inviolabilidad del domicilio





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