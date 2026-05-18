Nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026: 'Sale eliminado' y le sigue a Tatiana Flores

Después de la dinámica de 'posicionamiento', Mariana Zapata se convirtió en la participante menos favorecida por el público, por lo que fue el primero en ser eliminado de la temporada 3 de La Casa de los Famosos. Ahora, solo Tatiana Flores se mantiene en competencia.

Este domingo 17 de mayo, tras no lograr salir de la placa a lo largo de la semana, tuvieron que ingresar a la sala de eliminación Tebi Bernal , Mariana Zapata y Juanda Caribe .

Los tres participantes se aferraron a la posibilidad de que su público los salvara para pertenecer al top 5 de la 'casa más famosa de Colombia'. Sin embargo, finalmente, uno de ellos no logró llegar a una nueva semana. ¿Quién fue el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN





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