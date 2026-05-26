Nuevo enfrentamiento entre sectores del Gobierno por adjudicación de energía y cuestionamientos al ministro de Energía

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió el carácter técnico del proceso de adjudicación de energía para los años 2029-2030 a una planta térmica, mientras que el presidente Gustavo Petro cuestionó la adjudicación y calificó la decisión como una 'frente contra la vida'. El mandatario también afirmó que el ministro de Energía debe responder por lo que calificó como una 'frente a la vida' y que el complemento energético frente a la sequía es el aprovechamiento de la energía solar. El ministro de Energía, Edwin Palma, respondió que la generación térmica anunciada en la subasta solo se asignó 288 MW y que el proyecto comprometió menos de una sexta parte de su energía. Además, recalcó que el proyecto deberá seguir un riguroso proceso para que se vuelva realidad en unos tres o cuatro años.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma , defendió el carácter técnico del proceso de adjudicación de energía para los años 2029-2030 a una planta térmica , mientras que el presidente Gustavo Petro cuestionó la adjudicación y calificó la decisión como una 'frente contra la vida'.

El mandatario también afirmó que el ministro de Energía debe responder por lo que calificó como una 'frente a la vida' y que el complemento energético frente a la sequía es el aprovechamiento de la energía solar. El ministro de Energía, Edwin Palma, respondió que la generación térmica anunciada en la subasta solo se asignó 288 MW y que el proyecto comprometió menos de una sexta parte de su energía.

Además, recalcó que el proyecto deberá seguir un riguroso proceso para que se vuelva realidad en unos tres o cuatro años. El presidente considera que la adjudicación de una planta térmica en Magdalena representa una 'traición' al programa de gobierno, debido a que el proyecto requerirá instalar una regasificadora para importar gas y estaría ubicado en una zona con alto riesgo de inundaciones.

El experto Lastra advirtió que aunque ideológicamente el presidente se mantiene en la generación de las energías limpias, lo que garantiza la energía firme son las energías térmicas, y que las energías renovables aún enfrentan limitaciones por su carácter intermitente





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