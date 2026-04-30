Nuevo Golpe al Bolsillo: La Gasolina Subirá 400 Pesos a Partir del 1 de Mayo

El Gobierno Nacional anunció un aumento de 400 pesos en el precio de la gasolina a partir del 1 de mayo, justificando la medida por la tensión en Medio Oriente y la situación en Irán. Este incremento se suma al realizado el 1 de abril y afectará a diversos sectores de la economía colombiana.

El bolsillo de los colombianos enfrentará un nuevo desafío con la llegada de mayo, debido a un inminente incremento en el precio de la gasolina .

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, anunció este jueves 30 de abril un ajuste al alza en el valor de los combustibles, específicamente en la gasolina, que entrará en vigor a partir del viernes 1 de mayo. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó la medida, explicando que esta responde a la compleja situación geopolítica internacional, particularmente la tensión existente en Medio Oriente, con un enfoque especial en la situación en Irán.

Según el ministro, las circunstancias internacionales obligan a realizar ajustes en los precios de la gasolina para reflejar la realidad del mercado global. El aumento será de 400 pesos por galón, lo que representa un impacto significativo para los consumidores y diversos sectores de la economía colombiana. Este nuevo incremento se suma al realizado apenas un mes atrás, el 1 de abril, cuando la gasolina experimentó un alza de 376 pesos por galón y el diésel de 81 pesos.

En aquella ocasión, el Gobierno justificó el ajuste argumentando el impacto del conflicto en Asia, específicamente la guerra en Irán, en los precios internacionales del petróleo. El ministro Ávila reiteró esta premisa, señalando que la coyuntura internacional actual impide mantener las reducciones previamente implementadas en el precio de la gasolina y exige un ajuste, aunque en menor proporción, en el precio del ACPM (Auxiliar de Combustible Premium).

La decisión, según el Gobierno, se toma con responsabilidad y buscando lo más conveniente para la estabilidad económica del país, aunque reconoce el impacto negativo que tendrá en el costo de vida de los ciudadanos. La volatilidad del mercado petrolero internacional, exacerbada por los conflictos geopolíticos, se ha convertido en un factor determinante en la política de precios de los combustibles en Colombia, obligando al Gobierno a realizar ajustes frecuentes para mitigar el impacto de las fluctuaciones externas.

El impacto de este aumento en el precio de la gasolina se sentirá en diversos sectores de la economía. El transporte, tanto público como privado, verá incrementados sus costos operativos, lo que podría traducirse en un aumento en las tarifas de transporte público y en el precio de los bienes y servicios que dependen del transporte para su distribución.

Los agricultores también se verán afectados, ya que el aumento en el precio de la gasolina incrementará los costos de producción agrícola, lo que podría repercutir en el precio de los alimentos. Los consumidores finales, por su parte, experimentarán un aumento en el costo de vida, ya que el precio de la gasolina afecta directamente el precio de muchos bienes y servicios.

El Gobierno ha señalado que está evaluando medidas para mitigar el impacto del aumento en los sectores más vulnerables de la población, pero aún no ha anunciado detalles concretos. La situación plantea un desafío importante para la economía colombiana, que busca recuperarse de los efectos de la pandemia y enfrentar los desafíos de la inflación y la incertidumbre económica global.

La dependencia de Colombia de las importaciones de petróleo y la vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional hacen que el país sea especialmente sensible a los cambios en los precios de los combustibles. La búsqueda de alternativas energéticas y la diversificación de la matriz energética se presentan como soluciones a largo plazo para reducir la dependencia del petróleo y mitigar el impacto de las fluctuaciones en los precios de los combustibles





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