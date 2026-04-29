Nuevo incendio en Itagüí: impactantes imágenes aéreas captadas por dron revelan la magnitud del desastre

Un segundo incendio en Itagüí, captado desde el aire por un dron, muestra la intensidad de las llamas y el humo que cubrió el cielo del municipio. Los equipos de emergencia trabajan sin descanso mientras se espera el balance oficial de daños.

Minuto30.com . - Cuando el municipio de Itagüí apenas respiraba aliviado tras la extinción del voraz incendio en las antiguas bodegas de Coltejer, que tomó 31 horas en ser liquidado, una nueva emergencia volvió a encender las alarmas en el sur del Valle de Aburrá.

Un segundo incendio sacudió la tranquilidad de los habitantes, pero esta vez, la magnitud de la emergencia quedó registrada desde una perspectiva única. En Minuto30 le compartimos la espectacular toma aérea lograda en medio de la contingencia por Carlos Carvajal con su dron, que deja en evidencia la fuerza de las llamas y el humo que volvió a cubrir el cielo del municipio.

El dron que captó la emergencia En medio de la confusión y el rápido despliegue de los organismos de socorro para atender este nuevo foco de conflagración, el ciudadano Carlos Carvajal logró sobrevolar la zona con su dron, obteniendo unas impresionantes imágenes del incidente. La toma aérea permite dimensionar el alcance de este segundo incendio, mostrando la densa columna de humo elevándose sobre las estructuras y el arduo trabajo que los equipos de emergencia tuvieron que retomar, sin apenas haber descansado de la emergencia anterior.

Se espera que en las próximas horas la Administración Municipal de Itagüí y el Cuerpo de Bomberos entreguen el balance oficial de daños estructurales de este segundo evento y se confirme si hubo personas lesionadas. Mientras tanto, los vecinos de la zona afectada continúan en estado de alerta, recordando el impacto del primer incendio y temiendo posibles réplicas.

Las autoridades han instado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de seguridad para evitar riesgos innecesarios. Este nuevo suceso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la región ante eventos de esta naturaleza y la necesidad de reforzar los protocolos de prevención y respuesta ante emergencias.

Los bomberos, que ya habían trabajado incansablemente en el primer incendio, se enfrentan ahora a un nuevo desafío, demostrando una vez más su compromiso y valentía en la protección de la comunidad





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