Nuevo Incremento en el Precio del Diésel en Colombia

La CREG confirmó un aumento de $200 en el precio del ACPM, sumado a un alza previa en la gasolina, impactando el transporte y la economía nacional.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas ( CREG ) ha oficializado un nuevo incremento en el precio del ACPM , conocido comúnmente como diésel , en todo el territorio colombiano.

Este ajuste, que entró en vigor el lunes 4 de mayo, impacta directamente a transportadores, conductores de vehículos de carga y, por extensión, a la economía nacional. El aumento se sitúa en alrededor de $200 por galón, sumándose al incremento previamente aplicado a la gasolina corriente, que ascendió a $400. Esta doble alza eleva significativamente el costo promedio de los combustibles en las trece principales ciudades del país, generando preocupación en diversos sectores productivos y en los consumidores finales.

La CREG fundamenta esta decisión en la necesidad de ajustar los precios a la realidad del mercado internacional, donde el precio del petróleo ha experimentado un aumento considerable, exacerbado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. El gobierno colombiano, a través del Ministerio de Hacienda, ha defendido la medida como una acción responsable y necesaria para mantener la estabilidad de las finanzas públicas y evitar un mayor desequilibrio en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, ha sido claro al indicar que mantener subsidios a la gasolina en las condiciones actuales del mercado no es viable ni sostenible a largo plazo. Esta política de ajuste de precios busca revertir las reducciones implementadas entre febrero y marzo, las cuales se basaron en una mejora temporal del FEPC.

Sin embargo, la escalada del precio internacional del petróleo ha revertido esta situación, obligando a la CREG a tomar medidas correctivas para evitar un mayor impacto en las finanzas del Estado. La variación en el precio del diésel se manifiesta de manera significativa según la ubicación geográfica dentro de Colombia. Cali encabeza la lista con el precio más elevado, alcanzando los $11.724 por galón. Le siguen de cerca Villavicencio, con $11.676, y Pereira, con $11.663.

En la capital del país, Bogotá, el galón de ACPM se ha fijado en $11.576, mientras que en Medellín el precio de referencia es de $11.601. Una excepción a esta tendencia alcista se observa en las zonas de frontera, donde los precios se mantienen relativamente más bajos. Cúcuta registra un precio de $9.453 por galón, y Pasto, $10.496.

Esta diferencia de precios en las zonas fronterizas se debe a políticas gubernamentales destinadas a evitar el contrabando de combustibles hacia los países vecinos. El promedio ponderado para las capitales principales, tras este último ajuste, se sitúa en $11.282 por galón.

Este incremento generalizado en el precio del diésel tiene un impacto directo en los costos de transporte, lo que a su vez se traduce en un aumento en el precio de los bienes y servicios que se comercializan en todo el país. El sector del transporte de carga, en particular, se ve afectado de manera significativa, ya que el combustible representa una parte importante de sus costos operativos.

Esto podría generar presiones inflacionarias y afectar la competitividad de las empresas colombianas. El gobierno colombiano argumenta que la decisión de aumentar los precios de los combustibles es una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema energético y evitar un mayor endeudamiento del Estado. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) ha sido fundamental para mitigar el impacto de las fluctuaciones internacionales del petróleo en los precios internos.

Sin embargo, el aumento sostenido del precio del petróleo ha puesto en riesgo la capacidad del FEPC para seguir cumpliendo su función. El ministro Ávila Plazas ha enfatizado que la situación actual exige una política fiscal responsable, que priorice la estabilidad financiera del país.

La eliminación gradual de los subsidios a la gasolina, aunque impopular, se considera una medida necesaria para reducir la carga fiscal y liberar recursos que puedan ser destinados a otras áreas prioritarias, como la educación, la salud y la infraestructura. El gobierno colombiano se enfrenta al desafío de equilibrar la necesidad de mantener precios accesibles para los consumidores con la obligación de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La decisión de aumentar los precios de los combustibles es un reflejo de esta compleja situación y de la necesidad de tomar medidas difíciles para enfrentar los desafíos económicos que enfrenta el país. Se espera que en los próximos meses se continúe monitoreando la evolución del precio del petróleo y se evalúen nuevas medidas para mitigar el impacto en la economía colombiana





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