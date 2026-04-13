Nuevo juicio por la muerte de Maradona: comienza el proceso contra profesionales de la salud en Buenos Aires

Un nuevo juicio sobre la muerte de Diego Armando Maradona está programado para comenzar en Buenos Aires, tras la anulación del primer juicio. Se investigarán las responsabilidades de los profesionales de la salud involucrados en su atención médica domiciliaria.

Un nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona contra siete profesionales de la salud está programado para comenzar en Buenos Aires, Argentina . Este proceso judicial surge a raíz de la anulación del juicio anterior, ocurrida en mayo de 2025, motivada por la destitución de una de las magistradas involucradas, debido a su participación en la grabación clandestina de un documental dentro del tribunal. El juicio original se había iniciado el 11 de marzo de 2025, llevando a cabo 21 audiencias donde desfilaron 44 testigos, incluyendo a las hijas del astro, Dalma, Gianinna y Jana Maradona. La anulación del primer juicio, que se produjo el 29 de mayo, se desencadenó tras descubrirse la implicación de la jueza Julieta Makintach en la producción audiovisual titulada ‘ Justicia Divina’.

Jana Maradona, en una entrevista concedida a EFE en diciembre pasado, expresó que la anulación del juicio le produjo la misma sensación que la pérdida de su padre, describiendo el proceso, aunque fallido, como una oportunidad para “poner a cada persona en su lugar”. Su deseo es que el juicio se complete y que se revele la verdad completa, sin omisiones ni interpretaciones sesgadas. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a la edad de 60 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio mientras recibía atención médica domiciliaria en una residencia de un barrio exclusivo en las afueras de la capital argentina, Buenos Aires. La decisión de someterlo a cuidados fuera de un centro médico y la calidad de dicha atención fueron los puntos centrales de debate en el juicio anterior, temas que se anticipa serán nuevamente objeto de discusión en este nuevo proceso. El objetivo principal es determinar si la muerte del futbolista era evitable y establecer las responsabilidades penales de los profesionales de la salud que lo atendieron.

Este martes 14 de abril, los involucrados volverán a ser objeto de escrutinio. El abogado de Leopoldo Luque, ahora Francisco Oneto, quien también defiende al presidente Javier Milei en casos de calumnias e injurias, y que no participó en el juicio anterior, ha generado expectativas. Al ser consultado por la agencia EFE sobre los preparativos, Oneto mencionó que estaba estudiando juicios relevantes, como el de O.J. Simpson, para obtener inspiración y mejorar su estrategia defensiva. Según las hijas de Maradona, fue Luque quien insistió en la modalidad de atención domiciliaria como la más adecuada para la recuperación del futbolista. La acusación principal argumenta que Maradona no recibió la atención médica adecuada, ignorando y menospreciando los síntomas de una insuficiencia cardíaca. Se señala también la responsabilidad de la psiquiatra Agustina Cosachov, quien, según los fiscales, no administró correctamente la medicación y restó importancia a los efectos adversos. Sin embargo, durante el juicio interrumpido, no se presentaron testimonios ni pruebas significativas en relación con esta acusación. Cosachov está acusada de no haber participado en la reanimación del paciente, en contravención de las buenas prácticas médicas. Tampoco se presentaron pruebas sólidas contra el psicólogo especialista en adicciones, Carlos Díaz, y el hecho de que Maradona no tuviera alcohol ni otras drogas en sangre es uno de los argumentos clave de su defensa. De acuerdo con la acusación y las declaraciones de los testigos, el equipo médico se centró únicamente en las adicciones del astro, dejando de lado patologías con síntomas visibles que derivaron en su muerte. En este contexto, se investigará la residencia donde falleció Maradona para esclarecer las causas de su fallecimiento.

En cuanto a los demás acusados, el médico clínico Pedro Di Spagna, quien visitó el domicilio en dos ocasiones y no cobró sus honorarios, está acusado de no haber realizado un seguimiento adecuado del estado de salud del paciente. La enfermera Dahiana Gisela Madrid y su coordinador, Ricardo Turdó, son acusados de inconsistencias entre la atención real brindada y la registrada en las planillas. El nuevo juicio estará a cargo de los jueces Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani, quienes llevarán a cabo las audiencias los martes y jueves de cada semana. Se espera que este nuevo proceso ofrezca claridad sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más emblemáticos de la historia, y determine las responsabilidades de los profesionales de la salud involucrados. La atención mediática y la expectativa pública son altas, dado el impacto que la figura de Maradona tuvo a nivel mundial y la controversia que ha rodeado su fallecimiento y las circunstancias en que ocurrió. La búsqueda de la verdad y la justicia para el astro del fútbol son los objetivos principales de este nuevo juicio.





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