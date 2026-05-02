¡Nuevo Millonario en Colombia! MiLoto Premia con $450 Millones en Córdoba

El sorteo 0528 de MiLoto coronó a un nuevo millonario en Colombia, entregando $450 millones en el departamento de Córdoba. Más de 10.000 ganadores y una importante contribución al sistema de salud resaltan el impacto positivo del juego.

Un nuevo millonario ha sido coronado en Colombia gracias al sorteo número 0528 de MiLoto, con un premio mayor de $450 millones que ha caído en el departamento de Córdoba .

Este evento marca la segunda vez en la historia del juego que esta región se beneficia con el acumulado principal, generando gran expectativa y alegría entre sus habitantes. El afortunado ganador acertó la combinación ganadora compuesta por los números 13, 20, 32, 35 y 36, seleccionados a través de la modalidad automática al adquirir su tiquete en un punto de venta de la red aliada Record, uno de los canales autorizados y más confiables para la comercialización de juegos de azar en todo el territorio nacional.

La facilidad de acceso a estos puntos de venta, sumada a la opción de juego automático, contribuyen a la popularidad y alcance de MiLoto entre los colombianos. El impacto positivo de este sorteo se extiende mucho más allá del premio mayor. En total, 10.941 personas resultaron ganadoras en diversas categorías, recibiendo más de $545 millones en premios combinados.

Esta distribución masiva de incentivos demuestra la alta probabilidad de ganar que ofrece MiLoto, consolidándose como uno de los juegos de azar más generosos y atractivos de Colombia durante el año 2026. El acumulado principal ha caído en 11 ocasiones en lo que va del año, un indicador que supera a muchos otros juegos similares y lo posiciona como una opción predilecta para aquellos que buscan la fortuna.

La transparencia y la regularidad de los sorteos de MiLoto son factores clave que contribuyen a la confianza de los jugadores y al crecimiento continuo del juego. Además, la posibilidad de participar a través de diferentes canales, tanto físicos como digitales, facilita el acceso a un público más amplio y diverso.

La administración de MiLoto se compromete a mantener los más altos estándares de seguridad y equidad en todos sus procesos, garantizando una experiencia de juego justa y emocionante para todos los participantes. Desde su lanzamiento, MiLoto ha tenido un impacto económico significativo en el país, no solo en términos de premiación, sino también en su contribución al sistema de salud colombiano.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 26 de abril de 2026, el juego ha entregado más de $48.994 millones en premios, lo que equivale a 2.786.895 incentivos distribuidos entre los afortunados ganadores. Pero el compromiso de MiLoto va más allá de la entrega de premios. Durante el mismo período, también ha transferido más de $20.803 millones al sistema de salud colombiano, cumpliendo con las obligaciones legales establecidas para los juegos de suerte y azar.

Estos recursos son vitales para el financiamiento de programas y servicios esenciales en el sector sanitario, mejorando la calidad de vida de miles de colombianos. Para reclamar el premio, el nuevo millonario deberá ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente o consultar las condiciones detalladas en el portal oficial de Baloto.

MiLoto ofrece múltiples canales para la compra de tiquetes, incluyendo su sitio web oficial y más de 43.000 puntos autorizados a nivel nacional, como las redes SuperGIROS y otras cadenas de grandes superficies. Con este nuevo sorteo, MiLoto reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad social y la generación de oportunidades para los colombianos





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