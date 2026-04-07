Nuevo modelo de salud para reclusos en Colombia: atención integral y desafíos financieros

El Ministerio de Salud de Colombia propone un nuevo modelo de atención en salud para la población privada de la libertad, con énfasis en la atención a menores de tres años que conviven con sus madres en las cárceles. El proyecto busca superar la fragmentación en la prestación del servicio, pero enfrenta desafíos financieros significativos.

El Ministerio de Salud de Colombia está preparando la implementación de un nuevo modelo de atención en salud para la población privada de la libertad , bajo la supervisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ( INPEC ). Este nuevo modelo, que se encuentra en fase de comentarios a través de un borrador de resolución, busca transformar la forma en que se presta la atención médica dentro de los establecimientos de reclusión a nivel nacional.

El borrador contempla la creación de un sistema de atención integral que abarca la atención intramural y extramural, además del fortalecimiento de la atención primaria. El objetivo primordial es superar la fragmentación actual en la prestación del servicio y garantizar una atención continua, oportuna y de calidad para esta población vulnerable. \Uno de los aspectos más destacados del borrador es el enfoque en los menores de tres años que conviven con sus madres en las cárceles. Se reconoce la necesidad de brindar una atención especial a estos niños, quienes, aunque no están privados de la libertad por decisión judicial, experimentan las consecuencias del encierro y requieren una atención diferencial para garantizar su desarrollo físico, emocional y social. La resolución, en su propuesta, busca abordar esta situación, históricamente invisibilizada, reconociendo la importancia de una atención integral desde la primera infancia. La implementación de este modelo, de acuerdo con el borrador, se realizaría de manera progresiva en un plazo máximo de seis meses. Este proceso implicaría la coexistencia de contratos actuales con nuevos esquemas operativos, lo que representa un desafío adicional en términos administrativos y financieros. Además, se espera que el operador del modelo gestione directamente la red de servicios para asegurar la eficiencia y la calidad de la atención. \Sin embargo, la implementación de este nuevo modelo se enfrenta a importantes desafíos, principalmente en el ámbito financiero. El financiamiento del modelo se basa en el Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, una cuenta especial destinada a cubrir los servicios de esta población. Expertos advierten que implementar un modelo más robusto en medio de un sistema con problemas de liquidez representa un desafío significativo. La necesidad de recursos adicionales podría ejercer presión sobre las finanzas del sector, en un contexto donde el sistema de salud ya presenta deudas y deficiencias. El país se enfrenta, por lo tanto, a un doble desafío: sanear las finanzas del sistema de salud y, al mismo tiempo, garantizar la atención de poblaciones vulnerables como las personas privadas de la libertad. El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del Ministerio de Salud y del INPEC para superar estos obstáculos y asegurar que la población privada de la libertad reciba la atención médica que merece, especialmente los niños menores de tres años que residen con sus madres en los centros penitenciarios





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