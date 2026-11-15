Nuevo POT de Cartagena: Proceso de Ajuste Avanza a pesar de Acciones Judiciales

Cartagena se prepara para la aprobación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial tras superar etapas clave de formulación, aunque enfrenta retos legales pendientes.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena está a punto de consolidarse como un instrumento fundamental para la gestión del territorio, marcando el fin de un período prolongado de retrasos y crisis administrativa. La normativa establece una vigencia de 12 años, dividida en tres períodos constitucionales, lo que significa que la ciudad ha acumulado un significativo rezago al mantener vigente el decreto anterior por más de dos décadas.

Origen y Crisis Administrativa del Instrumento

El POT de Cartagena fue adoptado inicialmente mediante el Decreto 0977 del 20 de noviembre de 2001, lo que sitúa la norma actual próxima a cumplir 25 años de expedición. A pesar de que su período de vigencia venció en 2013, la falta de revisión y ajuste permitió que continuara rigiendo sin modificaciones substanciales durante más de una década. Esta situación se agravó por la inestabilidad política y administrativa que vivió la ciudad entre 2013 y 2019, un lapso caracterizado por una crisis severa que limitó cualquier avance en la materia.

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Durante ese sexenio, la Alcaldía de Cartagena experimentó la rotación de más de 10 alcaldes, un fenómeno exacerbado por escándalos y encargos interinos que impedían la continuidad de trámites de tal magnitud. La ausencia de liderazgo estable impidió que se pudiera adelantar el proceso de actualización del instrumento de planeación, dejando la ciudad sin una directriz moderna para su crecimiento urbano y territorial durante años críticos de desarrollo.

Etapas de Formulación y Participación Ciudadana

En 2020, se emprendió un nuevo intento de actualización durante la pandemia, convocando mesas de participación ciudadana de manera virtual para el diagnóstico y la formulación. Sin embargo, el proceso se estancó en 2023 tras no superar la concertación ambiental, una barrera que obligó a incluir la meta nuevamente en el Plan de Desarrollo 2024-2027. Este año, el proceso ha alcanzado un nivel de concreción sin precedentes, estando más cerca que nunca de convertirse en una realidad normativa.

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El proceso formal de revisión y ajuste comenzó en 2024 con las mesas de participación ciudadana para el diagnóstico, etapa en la que se identificaron los principales desafíos de la ciudad en cinco dimensiones clave: institucional, económica, sociocultural, funcional y ambiental. Posteriormente, en 2025, se dio paso a la formulación, donde se construyó la propuesta para el modelo de ocupación territorial de la ciudad y su visión de desarrollo con propuestas, programas y estrategias para responder a los retos identificados.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación, dependencia que lidera el proceso, en ambas etapas se desarrollaron un total de 212 mesas de participación ciudadana. Esta cifra desglosa en 38 mesas urbanas, 67 rurales e insulares, 20 poblacionales, 45 institucionales y 42 con gremios y otros actores estratégicos. En total se estableció la participación de 5.319 personas, entre organizaciones sociales, poblaciones diferenciales, instituciones académicas, autoridades, dependencias distritales y ciudadanía en general de las tres localidades de Cartagena.

Concertación Ambiental y Trámites Pendientes

Este 2026, el instrumento fue radicado para concertación ambiental ante Cardique y el Establecimiento Público Ambiental (EPA). Tras revisar aspectos asociados a la cartografía, la ocupación del suelo, la estructura ecológica, la gestión del riesgo y otros ámbitos de su competencia, estas entidades decidieron dar luz verde al proceso. Este avance crucial fue liderado por el alcalde Dumek Turbay, quien logró superar el obstáculo ambiental que había frenado intentos anteriores.

Tras esto, el pasado mes de octubre, la propuesta pasó a manos del Consejo Territorial de Planeación (CTP). Este órgano tiene la responsabilidad de emitir un concepto no vinculante sobre el instrumento con miras a que la Alcaldía realice los ajustes que considere necesarios. Una vez termine esta etapa, el paso final es que el Distrito presente el proyecto de acuerdo del nuevo POT ante el Concejo de Cartagena, que deberá estudiar la iniciativa para su eventual aprobación y adopción.

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Desafíos Judiciales y Acciones Legales

A pesar de que el proceso de revisión y ajuste del POT de Cartagena ya ha superado la mayoría de sus etapas, en las últimas semanas se han conocido acciones judiciales que podrían alargar el trámite de la iniciativa. Una de ellas tiene que ver con un fallo del Juzgado Ochocientos Dos Civil Municipal Transitorio de Cartagena, que el pasado 21 de octubre ordenó al Distrito gestionar una solicitud para determinar la procedencia de consulta previa en la comunidad insular de Caño de Loro, en la isla de Tierrabomba, que presentó una tutela.

Adicionalmente, el pasado 4 de noviembre, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió una demanda de acción popular presentada por la Sociedad Colombiana de Urbanistas. Esta acción legal busca retrotraer el proceso al advertir posibles irregularidades durante las fases participativas del POT. Estos conflictos legales representan los últimos obstáculos antes de que la nueva normativa pueda ser promulgada y aplicada en la gestión urbana de la ciudad.