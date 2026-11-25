La Adres implementa cambios en el SOAT desde diciembre 2026. La Circular 016 regula el Fuctas y el pago de 263,13 UVT para siniestros con tarifa diferencial por riesgo.

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, conocida por sus siglas como Adres, establecerá a partir del 1 de diciembre de 2026 un nuevo protocolo para la tramitación de reclamaciones médicas correspondientes a víctimas de accidentes de tránsito. Este cambio normativo, derivado de la Circular 016 publicada el 10 de noviembre de 2026, modificará la dinámica administrativa entre las aseguradoras, las instituciones de salud y la entidad gestora de recursos.

Modificación del Formulario Fuctas para reportar gastos

El punto central de esta actualización normativa es la inserción de un nuevo campo obligatorio en el Formulario Único de Certificado de Tope de la Aseguradora Soat, identificándose como el número 15. Este dato exige a las compañías de seguros certificar que han reconocido un monto equivalente a 263,13 unidades de valor tributario (UVT) por servicios de salud.

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La medida aplica exclusivamente cuando el vehículo involucrado cuenta con una póliza adquirida bajo la modalidad de tarifa diferencial por riesgo y se ha alcanzado el límite de gastos médicos a cargo de la aseguradora. Hasta la fecha, las instituciones prestadoras de servicios de salud debían adjuntar por separado un certificado emitido por la aseguradora para respaldar la reclamación ante la Adres, lo que generaba un proceso fragmentado.

Integración de soportes y eliminación de duplicidad

Con la entrada en vigor de esta circular, la información sobre el reconocimiento del tope de gastos quedará incorporada directamente en el Fuctas, eliminando la necesidad de presentar documentos adicionales. La entidad precisó explícitamente que no se exigirá a los prestadores de servicios de salud anexar dicho certificado como soporte adicional si la información ya está incluida en el formulario principal.

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Para que esta integración sea válida y la reclamación sea procedente, el formulario deberá estar diligenciado correctamente, contar con la firma digital de la aseguradora y haber sido transmitido a la administradora de recursos. La Adres busca con este mecanismo integrar en un mismo reporte la certificación del reconocimiento de los gastos médicos y la información necesaria para verificar la solicitud de pago.

Plazos de reporte y validez de las reclamaciones

La normativa establece un plazo estricto para que las compañías de seguros reporten esta información a la entidad rectora. Las aseguradoras tendrán un periodo de 10 días, contados a partir del momento en que se reconozcan las 263,13 UVT, para transmitir el formulario correspondiente a la Adres. Este documento debe incluir datos precisos de la víctima, el vehículo, la póliza y los servicios médicos reconocidos.

El cumplimiento de este procedimiento será determinante para la viabilidad de las reclamaciones presentadas por los prestadores de salud. La entidad verificará la información recibida y, si el formulario llega incompleto o contiene inconsistencias, la institución prestadora no podrá radicar la solicitud hasta que la aseguradora corrija los errores.

Impacto en tarifas y alcance regulatorio

Es fundamental aclarar que esta modificación no implica un aumento en el precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) ni obliga a los propietarios de vehículos a realizar trámites adicionales para comprar o renovar su póliza. El ajuste se concentra únicamente en el reporte de información y en los soportes presentados durante el proceso administrativo de reclamación.

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La medida aplica específicamente a casos donde los vehículos involucrados cuenten con un Soat bajo el esquema de tarifa diferencial por riesgo. Según la clasificación de la Superintendencia Financiera, este régimen comprende 14 categorías de automotores, incluyendo determinadas motocicletas y vehículos de servicio público. Los propietarios de vehículos no tendrán que pagar un valor adicional ni adelantar gestiones especiales por esta disposición.