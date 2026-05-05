Nuevo sismo de magnitud 3.3 se registra en Santander, Colombia

El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 3.3 en el departamento de Santander, con epicentro cerca del municipio de Los Santos. La zona es conocida por su alta actividad sísmica, y aunque no se reportaron daños, Google ha implementado alertas sísmicas en dispositivos Android para mejorar la preparación ante estos eventos.

La tarde del lunes 4 de mayo, se registró un nuevo sismo en Colombia, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico ocurrió a las 5:52 p. m. y tuvo una magnitud de 3.3, con un epicentro ubicado en el departamento de Santander , específicamente a 6 kilómetros del municipio de Los Santos .

Las coordenadas exactas del sismo fueron 6.80° de latitud y -73.12° de longitud. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 151 kilómetros, lo que lo clasifica como un sismo de alta profundidad. El SGC indicó que el temblor se sintió en varios municipios cercanos, como Jordán, a 8 kilómetros, y Villanueva, a 16 kilómetros.

Los Santos, ubicado en la provincia de Soto sobre la cordillera Oriental de los Andes, es conocido como el 'Nido sísmico de Bucaramanga' debido a su alta concentración de actividad sísmica. Esta zona es reconocida por la interacción compleja de fragmentos de placas tectónicas antiguas a unos 150 kilómetros de profundidad.

Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional del SGC, explicó en una entrevista con Noticias Caracol que esta región libera energía sísmica todos los días, lo que explica la frecuencia de los temblores en la zona. A pesar de la actividad sísmica constante, hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas heridas como consecuencia del último sismo.

Por otro lado, Google, una de las empresas líderes en innovación tecnológica, ha implementado una función en los dispositivos Android que permite recibir alertas sísmicas automáticas. Esta herramienta, integrada en servicios como Google Maps y Google Earth, utiliza información de sensores instalados en teléfonos móviles y redes sísmicas internacionales para enviar avisos en tiempo real ante la ocurrencia de un sismo. El sistema, conocido como 'ShakeAlert', emplea una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores y terremotos.

La aplicación analiza los datos de los sensores para determinar la ubicación y la magnitud del evento sísmico, enviando una alerta directamente a los usuarios. Para activar las notificaciones de sismo en un dispositivo Android, los usuarios deben seguir estos pasos: abrir la configuración del teléfono, presionar 'Seguridad y emergencia' y luego 'Alertas de terremotos'. Si no encuentran esta opción, pueden acceder a través de 'Ubicación' y luego 'Avanzada', seleccionando 'Alertas de terremotos'.

Esta aplicación gratuita es una herramienta valiosa para la preparación y respuesta ante eventos sísmicos





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