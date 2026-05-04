Nuevo sismo sacude Santander: Detalles del temblor registrado este lunes

Un sismo de magnitud 3.3 se registró en Santander, Colombia, a las 5:52 p. m. del lunes 4 de mayo. El epicentro se ubicó cerca del municipio de Los Santos, conocido como el 'Nido sísmico de Bucaramanga'.

Un nuevo sismo sacudió territorio colombiano la tarde del lunes 4 de mayo, generando preocupación en la región de Santander y sus alrededores. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó el evento a las 5:52 p. m.

, detallando que la magnitud del temblor alcanzó los 3.3 grados en la escala de Richter. Lo particular de este sismo fue su considerable profundidad, registrada a 151 kilómetros bajo la superficie terrestre, y su epicentro localizado a tan solo 6 kilómetros del municipio de Los Santos, en el departamento de Santander.

Esta zona, conocida por su alta actividad sísmica, se encuentra en la provincia de Soto, sobre la cordillera Oriental de los Andes, aproximadamente a 62 kilómetros al sur de la ciudad de Bucaramanga. El temblor fue percibido también en municipios vecinos como Jordán, a 8 kilómetros de distancia, y Villanueva, a 16 kilómetros, confirmando su alcance regional.

Los Santos, catalogado como el “Nido sísmico de Bucaramanga” por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, es una zona con una concentración significativa de eventos sísmicos en Colombia. Esta característica se debe a la compleja interacción de fragmentos de placas tectónicas antiguas – Nazca, Suramérica y Caribe – a profundidades de alrededor de 150 kilómetros.

El sismólogo Freddy Tovar, de la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano, explicó a Noticias Caracol que la región alberga un “nido sísmico” que libera energía sísmica de manera constante, lo que explica la frecuencia con la que se experimentan temblores en la zona. Los aproximadamente 13.000 habitantes de Los Santos, ubicados en pleno cañón del Chicamocha, están acostumbrados a estas vibraciones diarias, lo que demuestra su adaptación a la realidad geológica del lugar.

La profundidad del sismo, aunque considerable, sugiere que el riesgo de daños estructurales significativos es relativamente bajo, sin embargo, la recurrencia de estos eventos sísmicos exige una preparación constante y una evaluación continua de la vulnerabilidad de las construcciones en la región. El SGC continúa monitoreando la actividad sísmica en el país, proporcionando información actualizada a la población y a las autoridades competentes.

La comunidad de Los Santos, a pesar de la familiaridad con los temblores, mantiene la calma y sigue las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad. La ubicación geográfica de Colombia, en una zona de alta actividad tectónica, hace que los sismos sean un fenómeno recurrente, por lo que la prevención y la educación son fundamentales para mitigar los riesgos asociados.

Además de los esfuerzos del SGC, Google ha implementado el sistema 'ShakeAlert', una red de 1.675 sensores sísmicos diseñados para detectar terremotos. Esta tecnología permite analizar datos de los sensores para determinar la ubicación y la magnitud del sismo, y enviar alertas tempranas a los usuarios de dispositivos Android a través del sistema de alertas de terremotos integrado en el sistema operativo.

Para activar estas notificaciones, los usuarios deben acceder a la configuración de su teléfono, seleccionar 'Seguridad y emergencia' y luego 'Alertas de terremotos'. Si la opción 'Seguridad y emergencia' no está disponible, se debe acceder a 'Ubicación', luego a 'Avanzada' y finalmente seleccionar 'Alertas de terremotos'. Esta herramienta representa un avance significativo en la capacidad de respuesta ante eventos sísmicos, brindando a la población unos valiosos segundos para protegerse antes de que llegue el temblor.

La combinación de la vigilancia constante del SGC, la experiencia de los sismólogos y la tecnología innovadora de sistemas como ShakeAlert contribuyen a mejorar la gestión del riesgo sísmico en Colombia y a proteger a la población de los efectos de estos fenómenos naturales. La información proporcionada por el SGC y Google es crucial para mantener a la comunidad informada y preparada ante la posibilidad de nuevos temblores





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