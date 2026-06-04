El nuevo tribunal especial para juzgar el crimen de agresión contra Ucrania, impulsado por el Consejo de Europa, representa un intento de dar vida a un delito internacional que, pese a existir formalmente desde hace décadas, no ha sido juzgado en la justicia penal contemporánea. Aunque la Corte Penal Internacional investiga en Ucrania posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y deportaciones forzadas, el crimen de agresión, es decir, la decisión misma de iniciar una guerra ilegal, quedó sometido en el Estatuto de Roma a restricciones jurisdiccionales tan complejas que, en la práctica, hicieron casi imposible su aplicación frente a potencias como Rusia.

El nuevo tribunal especial para juzgar el crimen de agresión cometido contra Ucrania, impulsado por el Consejo de Europa, representa un intento de dar vida a un delito internacional que, pese a existir formalmente desde hace décadas, no ha sido juzgado en la justicia penal contemporánea.

Aunque la Corte Penal Internacional investiga en Ucrania posibles crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y deportaciones forzadas, el crimen de agresión, es decir, la decisión misma de iniciar una guerra ilegal, quedó sometido en el Estatuto de Roma a restricciones jurisdiccionales tan complejas que, en la práctica, hicieron casi imposible su aplicación frente a potencias como Rusia. Por eso, el nuevo tribunal para Ucrania enfrenta varios desafíos, no solo deberá juzgar a los responsables políticos y militares de una invasión, sino prácticamente construir jurisprudencia sobre un delito cuyo desarrollo judicial internacional es mínimo





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tribunal Especial Crimen De Agresión Corte Penal Internacional Estado De Roma Jurisprudencia Inmunidades Extradición

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Consejo de Estado revive decreto que elevó tarifas de autorretención y retención en la fuenteempresas deben retomar los procedimientos establecidos por el Decreto 572 de 2025 y revisar nuevamente sus cálculos tributarios.

Read more »

Consejo Gremial responde a Petro: “ha cuestionado los resultados electorales sin pruebas”La entidad manifestó inquietud por lo que considera actuaciones que podrían debilitar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en el desarrollo del proceso electoral.

Read more »

Surgen nuevas denuncias contra el Consejo de Administración del Liceo Francés de BogotáAunque la noticia que generó este martes, el gobierno de Francia a través de la Agencia para la Educación Francesa en el Extrajero (AEFE), según la cual el Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá no está ni estará en venta, llegó como un viento fresco para padres de familia, empleados y exalumnos del prestigioso colegio, nuevos hechos que han sido...

Read more »

Consejo Gremial lanza advertencia: no dialogará con quienes desconozcan los resultados electoralesEl Consejo Gremial Nacional manifestó su preocupación por una afectación a las garantías democráticas

Read more »