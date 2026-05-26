Nuevos alivios tributarios en Bucaramanga: descuentos de hasta el 80% en intereses y sanciones

La Alcaldía de Bucaramanga aprobó alivios tributarios que permiten a los contribuyentes con deudas de impuestos municipales de 2025 y años anteriores acceder a descuentos de hasta el 80% en intereses y sanciones, siempre que paguen el total de la deuda antes del 31 de agosto de 2026.

Las autoridades de Bucaramanga aprobaron una nueva medida de alivio tributario dirigida a todos los contribuyentes que mantienen deudas con el municipio correspondientes a impuestos de 2025 y vigencias anteriores.

Esta iniciativa, aprobada por el Concejo mediante el Proyecto de Acuerdo N° 022 de 2026, busca facilitar que los ciudadanos regularicen su situación fiscal y, al mismo tiempo, reducir la considerable cartera morosa del municipio. El beneficio principal consiste en un descuento del 80% sobre los intereses y sanciones generados por el no pago de los impuestos municipales, siempre que el contribuyente cancele el 100% del capital adeudado antes del 31 de agosto de 2026.

Posteriormente a esa fecha, el descuento se reducirá al 70% hasta el 30 de septiembre de 2026, bajo las mismas condiciones de pago total. Estos alivios aplican específicamente para las deudas del Impuesto Predial Unificado, el impuesto de Industria y Comercio (ICA), Avisos y Tableros, y la Sobretasa Bomberil. Para consultar si se cuenta con deudas pendientes y gestionar el pago con el descuento aplicado, los contribuyentes tienen dos vías principales.

La primera es la plataforma virtual del municipio, disponible en referencia.bucaramanga.gov.co, que permite la consulta del estado de cuenta y la realización de pagos electrónicos. La segunda es de forma presencial, acudiendo a la Secretaría de Hacienda, ubicada en la Alcaldía de Bucaramanga Fase II (carrera 11 # 34-52) Piso 2, con un horario de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., y los viernes en jornada continua de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. En ambos casos, los descuentos se aplican automáticamente sobre los conceptos de intereses y sanciones, permitiendo luego el pago a través de entidades bancarias autorizadas o los canales virtuales municipales.

Es importante destacar que también pueden acceder al beneficio aquellos deudores que a la fecha de publicación del acuerdo tengan una facilidad de pago suscrita y vigente. La necesidad de esta medida se evidencia en las cifras de cartera morosa del municipio. Según datos oficiales con corte a febrero de 2026, la deuda total por los conceptos de Predial e Industria y Comercio asciende a aproximadamente 771.294 millones de pesos.

De este monto, cerca de 451.962 millones corresponden al Impuesto Predial y unos 319.332 millones al ICA. El secretario de Hacienda, Francisco Gómez Muñoz, destacó la importancia de que los contribuyentes se pongan al día, afirmando que cada pago impulsa el progreso de Bucaramanga, permitiendo continuar con obras, inversión social y el fortalecimiento institucional para toda la ciudad.

Esta oportunidad de regularización representa un incentivo significativo para reducir la morosidad y aumentar los recursos disponibles para el desarrollo urbano y social de la capital santandereana





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