Nuevos cierres en la calle 100 de Bogotá: ¿cómo afectarán el tránsito?

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que habrá nuevos cierres en la calle 100, uno de los puntos más congestionados en la ciudad. El SENA abrió 8.000 vacantes en Bogotá y más de 20.000 en todo el país.

La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que habrá nuevos cierres en la calle 100 , uno de los puntos más congestionados en la ciudad. El SENA abrió 8.000 vacantes en Bogotá y más de 20.000 en todo el país.

Desde el jueves 18 de junio, a partir de las 10:00 p.m., comenzó el cierre de la conectante sur-oriente de la calle 100 entre carreras 15 y 13. Las obras durarán 15 días aproximadamente. En aras de impedir que haya afectaciones en el tránsito, ya se conocieron las rutas alternas.

Los ciudadanos que se dirigen en sentido norte-sur por la carrera 15 y necesitan tomar la calle al oriente, deberán tomar el camino por la carrera 9 al sur, luego la carrera 19 al norte y finalmente la calle 100 al oriente por el puente vehicular. Los usuarios que transiten por la carrera 9 en sentido sur-norte con calle 100 al oriente deben tomar el carril hacia el norte por el deprimido y luego seguir por la calle 100 al oriente.

La zona en donde habrá construcciones es residencial, por lo que también habrá rutas alternas. Los usuarios en la calle 100 al lado oriente, carrera 11 al sur, calle 99 al occidente y carrera 11B al norte, deben tomar por el sur la calle 100 entre carreras 11B y 13 en contraflujo. En cuanto al transporte público, los paraderos 215A00, 215B00 y 215C00 serán trasladados a un punto provisional de la calle 100 con carreras 11B y 11. Los 094A00, 312A00 y 311A00 quedarán en el paradero 799A00





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