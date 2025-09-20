Nuevos Detalle Revelan Compleja Trama en el Asesinato del Fiscal Calderón: Operativos y Revelaciones Clave

La Fiscalía General de la Nación revela detalles cruciales del asesinato del fiscal Karin Calderón, incluyendo la identificación de la organización criminal 'Los Viajeros', sus roles específicos y la captura de miembros. Se investigan 36 asaltos relacionados y la muerte de alias 'Laura', vinculada al crimen. El gobernador de Cundinamarca celebra el golpe contra el crimen organizado.

La Fiscalía General de la Nación ha desvelado nuevos detalles sobre el asesinato del fiscal Karin Calderón , un crimen que conmocionó a la sociedad y que tuvo lugar el pasado 10 de junio en un concurrido centro comercial de Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca . El funcionario fue víctima de un ataque violento en el estacionamiento del centro comercial, momentos antes de guardar un bolso que contenía una suma considerable de dinero en efectivo, exactamente 128 millones de pesos.

Este dinero había sido retirado minutos antes de una entidad bancaria, lo que sugiere una planificación meticulosa por parte de los perpetradores. Las cámaras de seguridad del centro comercial, valiosas herramientas para la investigación, jugaron un papel crucial en la reconstrucción de la secuencia del crimen, permitiendo a las autoridades armar un rompecabezas detallado de los acontecimientos. Los videos revelaron cómo una pareja de individuos había estado siguiendo al fiscal desde el banco, un detalle que apuntaba a un seguimiento previo y a una posible información privilegiada. Además, se observó la presencia de un vehículo gris y una motocicleta que esperaban en las inmediaciones, listos para facilitar la huida de los criminales. El asalto culminó con una escalada de violencia; uno de los delincuentes intimidó al fiscal, lo agredió físicamente y finalmente le disparó dos veces, causándole la muerte en el lugar. Este acto de brutalidad desató una ola de indignación y consternación en todo el país.\La investigación, liderada por la Fiscalía, ha logrado identificar a los integrantes de la organización criminal responsable de este atroz acto. Dicha organización es conocida como Los Viajeros, un grupo criminal con un historial preocupante y con ramificaciones en diferentes regiones del país. El fiscal a cargo del caso detalló los roles específicos que cada miembro de la organización desempeñó en el crimen, revelando una estructura criminal bien organizada y con roles definidos. Las autoridades imputaron a los individuos capturados los cargos de homicidio y hurto calificado agravado, además de cargos relacionados con la posesión y el tráfico de armas de fuego, lo que refleja la gravedad de sus acciones y la complejidad de sus delitos. En el proceso judicial, Deiver Rodríguez decidió aceptar los cargos que se le imputaban, un movimiento que podría tener implicaciones en su defensa y en la determinación de su sentencia. Por otro lado, Quiroz y Arroyo optaron por rechazar los cargos, lo que sugiere la intención de defender su inocencia o buscar una negociación con las autoridades. Las investigaciones han revelado que Los Viajeros no eran novatos en el mundo del crimen; se sospecha que están involucrados en al menos 36 asaltos cometidos en diversos departamentos de Colombia, incluyendo Bolívar, Valle del Cauca, Quindío y Cundinamarca, lo que demuestra su alcance y su impacto en la seguridad ciudadana. Adicionalmente, la investigación destapó la muerte de alias Laura, una integrante clave de la organización y que figuraba en la lista de los más buscados en Barranquilla. Su asesinato, ocurrido en Turbaco, Bolívar, fue perpetrado presuntamente por sus propios cómplices, un giro inesperado que complica aún más el caso y plantea interrogantes sobre las dinámicas internas de la organización criminal.\La Policía Nacional, en un esfuerzo coordinado con la Fiscalía, llevó a cabo una serie de operaciones que resultaron en seis capturas adicionales, realizadas en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca. Estas operaciones fueron el resultado de un arduo trabajo de investigación que incluyó el análisis minucioso de 580 horas de video de vigilancia, un análisis exhaustivo de las comunicaciones telefónicas interceptadas, un total de 45, y la ejecución de 20 inspecciones judiciales en diferentes ciudades del país. Estas acciones demuestran el compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y su determinación en llevar a los responsables ante la justicia. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció sobre los avances en la investigación, destacando que los resultados obtenidos representan un golpe contundente contra el hurto y el homicidio organizado, debilitando significativamente las estructuras criminales dedicadas al delito de fleteo en Colombia. Sus palabras reflejan el sentir de la sociedad y el reconocimiento de la importancia de la labor de las autoridades en la protección de los ciudadanos y en la búsqueda de la justicia. El caso del fiscal Calderón es un recordatorio de la necesidad de fortalecer las instituciones y de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la criminalidad para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los colombianos





