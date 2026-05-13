Nuevos grupos armados en Santander extorsionan y generan alerta en Norte de Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Matías, se refirió a la presencia de nuevos grupos armados organizados, como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), provenientes del Magdalena y que, según organizaciones sociales, hacen presencia en el territorio desde inicios de 2026. Para denunciar extorsiones, Díaz Mateo hizo un llamado a los santandereanos que puedan comunicarse al 123 de la Policía o a la línea 165 del Gaula Militar.

Nuevamente, el gobernador de Santander , Juvenal Díaz Matías , se refirió a la presencia en el departamento de Santander de nuevos grupos armados organizados, como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), provenientes del Magdalena que, según organizaciones sociales, hacen presencia en el territorio desde inicios de 2026.

"Hay una preocupación grande por un grupo que está extorsionando en el Bajo Rionegro", advirtió el mandatario de los santandereanos y hizo hincapié en que ya se está avanzando en la investigación. Frente a esta situación, fue enfático en hacer un llamado a los santandereanos para que denuncien las extorsiones: "Para eso están el Gaula y las autoridades, para evitar que estos bandidos tengan recursos para delinquir, comprar armas o tener mayor capacidad de extorsión", sentenció.

Así las cosas, Díaz Mateus pidió a la comunidad que se comunique al 123 de la Policía o a la línea 165 del Gaula Militar. Pero no es la primera vez que se habla de este grupo armado en Santander. Recientemente, en la presentación del informe anual de la Corporación Compromiso, Mauricio Mesa Blanco, director de la organización social, alertó sobre la presencia de este grupo paramilitar en la región





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