Nuevos precios de combustibles en Colombia: Villavicencio y Cali lideran los aumentos

A partir del 4 de mayo de 2026, entraron en vigencia los nuevos precios de los combustibles en las 13 ciudades principales de Colombia. Villavicencio y Cali registran los precios más altos, mientras que Cúcuta y Pasto mantienen las tarifas más bajas. Los ajustes afectarán al sector transporte y a la economía local.

A partir del 4 de mayo de 2026, entraron en vigencia los nuevos precios de los combustibles para las 13 ciudades principales de Colombia . Los conductores y el sector transporte deben estar atentos a estos ajustes, ya que el promedio del precio de venta al público (PVP) se ha fijado en 15.848 para la gasolina corriente y 11.282 para el ACPM .

Las tarifas varían significativamente según la región, lo que afectará directamente a los usuarios y a la economía local. En Villavicencio y Cali, las ciudades con la gasolina más cara, los precios alcanzan niveles récord. Villavicencio registra el precio más alto del país para la gasolina, con 16.391 por galón, mientras que el ACPM en esta ciudad se sitúa en 11.676.

En Cali, el galón de gasolina se vende a 16.300 y el ACPM a 11.724, siendo esta última la tarifa de diésel más elevada entre las ciudades principales. En Bogotá, Medellín y Barranquilla, las tres ciudades con mayor parque automotor, los precios se mantienen por encima del promedio nacional. En Bogotá, el galón de gasolina se sitúa en 16.291 y el ACPM en 11.576. En Medellín, la gasolina corriente cuesta 16.211, mientras que el ACPM está en 11.601.

Barranquilla presenta tarifas ligeramente más bajas, con la gasolina a 15.924 y el ACPM en 11.251. Por otro lado, Cúcuta y Pasto mantienen los precios más bajos del país debido a su condición de zona de frontera. En Cúcuta, el galón de gasolina se vende en 14.252 y el de ACPM en 9.453, mientras que en Pasto, la gasolina se encuentra en 13.886 y el ACPM en 10.496.

Estos ajustes en los precios de los combustibles tendrán un impacto significativo en la economía de los colombianos, especialmente en el sector transporte, que verá afectados sus costos operativos. Los expertos advierten que estos cambios podrían generar un aumento en los precios de los bienes y servicios, lo que afectaría el poder adquisitivo de la población.

Además, se espera que las autoridades fiscales y los reguladores del sector energético continúen monitoreando de cerca la situación para evitar posibles distorsiones en el mercado





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