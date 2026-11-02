Nuevos restaurantes y bares de lujo abren en Cartagena, Colombia

Descubre The Grand Grill, El Aljibe y Pizzería Della Chiesa en Cartagena. Nuevos espacios gastronómicos de lujo y entretenimiento en la Ciudad Amurallada.

La ciudad de Cartagena de Indias ha ampliado significativamente su oferta gastronómica y de entretenimiento de alta gama con la apertura reciente de varios espacios exclusivos. Estos nuevos establecimientos, que incluyen restaurantes especializados en carnes, bares de cócteles temáticos y pizzerías auténticas, están ubicados en inmuebles históricos y hoteles de lujo. La iniciativa busca atraer tanto a turistas internacionales como a visitantes locales que buscan experiencias culinarias sofisticadas y ambientaciones únicas en la Costa Caribe colombiana.

The Grand Grill y el estilo steakhouse

The Grand Grill se presenta como un restaurante especializado en cortes de carne de estilo estadounidense, preparaciones a la parrilla e ingredientes colombianos. Este establecimiento forma parte de un edificio de inspiración Beaux-Arts y opera bajo la dirección de Major Food Group, liderado por el reconocido chef Mario Carbone. La carta ofrece platos clásicos de los steakhouses tradicionales, incorporando productos locales y menús estacionales que cambian según la disponibilidad.

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El menú de bebidas es extenso y sofisticado, con una selección de martinis, The Vesper, Old Fashioned, Negroni, Manhattan y Daiquiri. En cuanto a los vinos, se ofrecen referencias de diversos orígenes, junto con champaña y espumantes. La lista de destilados incluye whiskies, rones y bebidas de agave. Entre las referencias colombianas destacadas se encuentran los aguardientes Amarillo y Astutto, así como los rones Dictador y La Hechicera.

El servicio está diseñado para fomentar cenas prolongadas en torno a la mesa, siguiendo los códigos tradicionales del steakhouse clásico. El local tiene una capacidad limitada para sesenta personas y cuenta con un comedor privado para doce comensales. Opera de lunes a domingo desde las seis de la tarde hasta las once de la noche, estableciendo un código de vestimenta formal. Su ubicación estratégica se encuentra a pocos minutos de la Ciudad Amurallada y es parte integral de la oferta gastronómica del hotel Four Seasons en Cartagena.

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El Aljibe y la experiencia cinematográfica

Desde el veinte de octubre, la oferta de entretenimiento en Cartagena se ha enriquecido con la apertura de El Aljibe, un bar de cócteles ubicado en una antigua cisterna de agua dentro del Four Seasons. Este concepto se inspira en los speakeasys, esos bares clandestinos y ocultos de la era de la prohibición en Estados Unidos, cuando el consumo de licor estaba sancionado por la ley. El espacio ofrece una experiencia descrita como cinematográfica, donde la música, la iluminación, el mobiliario y la conversación del barman transportan a los visitantes a una época de glamour y sofisticación.

La carta de bebidas está profundamente inspirada en los paisajes, ingredientes y tradiciones de Colombia. Bajo el concepto El Agua Conecta: El Magdalena, la propuesta se nutre del mítico río que conecta la región andina con el Caribe, siendo una vía histórica de transporte e intercambio cultural. Los cócteles incorporan café, cacao, caña de azúcar, frutas tropicales, botánicos y cítricos, preparados mediante técnicas variadas que van desde la fermentación y la clarificación hasta la destilación y la carbonatación.

Pizzería Della Chiesa y el legado del Teatro Colón

En otra parte de la ciudad, cerca del Camellón de los Mártires y del Centro de Convenciones, se encuentra Pizzería Della Chiesa. Este restaurante ofrece acceso directo desde la calle y cuenta con sesenta puestos en su interior, recibiendo tanto a huéspedes del hotel cercano como a visitantes externos. La oferta gastronómica se centra en la pizza napolitana y otras preparaciones italianas, incluyendo ocho variedades de pizza, antipasti, pastas y postres tradicionales como el tiramisú.

El diseño del espacio combina elementos mediterráneos y rústicos con referencias a la historia del inmueble, manteniendo mesas compartidas y música ambiental para crear un ambiente acogedor. Junto a la pizzería se ubica el Ballroom de la Veracruz, situado en el espacio que anteriormente ocupó el Teatro Colón, inaugurado en mil novecientos treinta y ocho. Este salón tiene una capacidad aproximada para doscientas ochenta personas y se utiliza principalmente para eventos sociales y corporativos.

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Historia cultural y arquitectura de Cartagena

Estos espacios gastronómicos forman parte de un patrimonio arquitectónico y cultural más amplio en Cartagena. En este sector también se conserva la cúpula del antiguo Templo de San Francisco, perteneciente al presbiterio original del siglo dieciséis. La historia de estos inmuebles está íntimamente ligada a la proyección cinematográfica de la ciudad, que comenzó con exhibiciones al aire libre en mil novecientos dieciséis.

Posteriormente, los teatros Colón y Cartagena albergaron funciones de cine, presentaciones de cantantes y actuaciones de orquestas. Estos recintos también estuvieron vinculados a actividades del primer festival de cine de la ciudad. Actualmente, el antiguo espacio del Teatro Colón sirve como salón de eventos, mientras que Della Chiesa ocupa otra parte del conjunto con su oferta de gastronomía italiana.

Cartagena de Indias es mundialmente famosa por la belleza de sus paisajes, que combinan el mar con la arquitectura colonial del centro histórico. Miles de turistas capturan en fotografías los colores que García Márquez describió en sus obras, situando a la ciudad en el punto exacto entre el realismo mágico y las experiencias de lujo. Desde hace unos meses, los visitantes pueden disfrutar de atardeceres mientras saborean una oferta gastronómica inspirada en la cocina colombiana y latinoamericana.