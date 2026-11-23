El consejo de Nvidia revalida a Jensen Huang como CEO tras revelaciones de The New York Times sobre vínculos de su amante con inteligencia china y la firma Megaspeed.

El consejo de administración de Nvidia ha votado por unanimidad para devolver a Jensen Huang sus cargos como presidente y director ejecutivo con efecto inmediato. Esta decisión rescinde la dimisión previa del ejecutivo, quien había sido presionado para renunciar debido a un escándalo que mezcla acusaciones de adulterio con investigaciones sobre espionaje internacional y posible contrabando de tecnología avanzada.

El veredicto unánime del consejo de Nvidia

La reincorporación de Jensen Huang se produce tras una serie de reuniones internas donde los consejeros expresaron su satisfacción con la franqueza y la capacidad de liderazgo mostradas por el fundador de la compañía. La resolución del directorio busca estabilizar la gobernanza corporativa ante las presiones externas generadas por las filtraciones periodísticas recientes sobre la vida personal y profesional del CEO.

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Este movimiento institucional coincide con el respaldo público explícito de Donald Trump, quien ya había solicitado el viernes que Nvidia diera una segunda oportunidad a Huang. El ex presidente y actual candidato lo considera un asesor informal en materia de inteligencia artificial y un defensor clave de un enfoque desregulado para el desarrollo tecnológico, factores que influyeron en la postura del entorno político hacia la empresa.

Vínculos con inteligencia china y Alice Huang

Las filtraciones del diario The New York Times revelan que Alice Huang, amante de Jensen Huang, mantuvo comunicación continua con Pekín desde la primavera boreal de 2025 hasta el otoño de 2026. Las fuentes citadas por el periódico, con acceso a informes clasificados de servicios de inteligencia estadounidenses, indican que estos contactos se realizaron directamente con un funcionario del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

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El periodo de comunicación de Alice Huang con la agencia de espionaje coincide parcialmente con la relación sentimental que mantenía con el ejecutivo tecnológico. Además, el informe de seguridad asegura que las agencias de seguridad estadounidenses reunieron pruebas que vinculan a Kang Wei, un colaborador empresarial cercano a Alice Huang, con la misma entidad de inteligencia. Huang presentaba habitualmente a Kang Wei como su esposo, lo que sugiere una fachada legal o personal para facilitar estas operaciones.

Aunque las autoridades federales no han determinado públicamente que Alice Huang actuara formalmente como espía, los registros de sus envíos y reuniones conforman parte del expediente oficial de la investigación. Estos elementos constituyen la base de las acusaciones que buscan conectar la vida privada del entorno de Nvidia con actividades de espionaje internacional sistemático.

Operaciones comerciales de Megaspeed International

Las actividades de espionaje se entrelazan con las operaciones comerciales de Megaspeed International, una firma de centros de datos con sede en Singapur fundada y dirigida por Alice Huang. Esta compañía figuraba como un cliente clave de Nvidia en el Sudeste Asiático, importando cuantiosos volúmenes de procesadores gráficos avanzados diseñados para inteligencia artificial.

Las autoridades federales de Washington mantienen abierta una investigación sobre Megaspeed y la red de sociedades de Huang y Kang. El objetivo es determinar si estas entidades se utilizaron como fachada para desviar tecnología hacia China, eludiendo las estrictas restricciones de exportación vigentes que rigen el comercio de chips semiconductores de alta gama.

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La investigación también se centra en analizar los flujos de datos y transferencias tecnológicas que ocurrieron durante el periodo en que Kang Wei trabajaba para la entidad de espionaje chino. La convergencia de estas operaciones comerciales con los contactos de inteligencia plantea serios interrogantes sobre la seguridad nacional de Estados Unidos y la integridad de la cadena de suministro de Nvidia.

Consecuencias para la seguridad nacional y Nvidia

El escándalo pone a prueba la confianza internacional en la capacidad de Nvidia para gestionar activos tecnológicos críticos sin filtraciones a rivales geopolíticos. La reincorporación de Jensen Huang, a pesar de la gravedad de las acusaciones contra su círculo cercano, refleja la dependencia estratégica de la compañía en el mercado global de inteligencia artificial.

Los inversores y analistas observan con atención si la investigación federal sobre Megaspeed International logrará probar el desvío ilegal de tecnología. Mientras tanto, Nvidia debe navegar la compleja intersección entre sus intereses comerciales en Asia y las obligaciones de cumplimiento normativo impuestas por el gobierno de Washington para proteger sus avances tecnológicos.