Oasis y Phil Collins rechazan el Salón de la Fama del Rock en 2026

Los hermanos Gallagher y Phil Collins rechazan el Salón de la Fama del Rock. La banda y el baterista critican la selección y confirmaron sus ausencias en la ceremonia de septiembre.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher confirmaron que no asistirán a la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock & Roll, un evento que se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre de 2026 en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California. Esta negativa representa un choque directo con la expectativa de sus nuevos compañeros de honoredados, ya que la banda fue incluida junto a figuras legendarias como Phil Collins, Billy Idol, Joy Division /New Order, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

Rechazo directo de los Gallagher al reconocimiento

Noel Gallagher declaró que su presencia en la capital californiana será incompatible con sus compromisos artísticos, anunciando que se encontrará en el EFG Jazz Festival de Goldie en el Royal Festival Hall de Londres. Este festival marcará su primera presentación en solitario desde la reunión de Oasis en 2025, consolidando su enfoque actual en proyectos independientes. La actitud indiferente de los hermanos Gallagher ante este reconocimiento institucional no es una sorpresa para el público ni para la industria musical británica.

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La controvertida postura de Phil Collins

Phil Collins, otro de los grandes ausentes, afirmó que contempla una posible gira de regreso, pero dejó claro que su prioridad no es la cerimona. Su crítica fue explícita y severa: "Por mucho que me gusten Mariah Carey y todo eso, solo quiero decir: ¡háganme un favor y váyanse a la mierda!". Collins argumentó que le parece absurdo ser parte de un comité que considera mentalmente perturbado, comparando el evento con un Salón de la Fama del rap y afirmando que ha hecho más por el rock and roll que la mitad de los integrantes del jurado.

Conflictos internos y presión familiar

El baterista reveló que siente que hay algo de psicología inversa en la organización del Salón de la Fama del Rock and Roll, denominándolo irónicamente como el Salón de la Fama de los granjeros. A pesar de su retórica agresiva, Collins también admitió que, desde que era pequeño y cantaba en la ducha, soñaba con estar algún día en ese recinto y consideró un honor recibir los votos. No obstante, la situación se tensionó tras una llamada con su madre, quien le dijo que dejara de ser un imbécil, le aconsejó asistir a la ceremonia, portarse bien y, quien sabe, incluso disfrutarla.

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La banda completa y el futuro del legado

Liam y Noel Gallagher serán incluidos formalmente junto a los exmiembros Paul "Bonehead" Arthurs y Gem Archer, los bajistas Paul "Guigsy" McGuigan y Andy Bell, y los bateristas Tony McCarroll y Alan White. A pesar de la inclusión oficial de estos músicos fundadores, no está claro si alguno de ellos estará presente en la gala de este sábado. La ausencia de los líderes de la banda deja en duda cómo se presentará el legado completo de Oasis durante la ceremonia.

Cronología y detalles del evento en Los Ángeles

La ceremonia se desarrollará en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California, el sábado 12 de septiembre de 2026. Este lugar histórico ha sido el anfitrión tradicional para eventos de esta magnitud, ofreciendo un escenario prestigioso para honrar a las leyendas del rock. La decisión de los Gallagher de priorizar su festival en Londres sobre esta gala resalta la independencia artística que han buscado mantener desde su reunión en 2025.

Impacto cultural y respuestas de la industria

La negativa de Oasis y Phil Collins genera un impacto significativo en la narrativa del evento, ya que se espera que la inclusión de Wu-Tang Clan y Joy Division/New Order traiga diversidad estilística al programa. Sin embargo, la crítica abierta de Collins sobre la calidad del comité organizador y la ausencia confirmada de los hermanos Gallagher subrayan las divisiones internas entre el rock clásico y las instituciones que lo representan. Los fanes y críticos observarán cómo la organización maneja estas ausencias de alto perfil en la gala de septiembre.