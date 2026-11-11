Obras del intercambio vial de Mayorca y Fábricas Unidas colapsan la movilidad en el sur del Aburrá

Las obras del intercambio vial de Mayorca avanzan un 40% y las de Fábricas Unidas superan el 50%, mientras la congestión golpea a Sabaneta e Itagüí.

Las obras viales del sur del Valle de Aburrá tienen colapsada la movilidad de quienes se dirigen hacia Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas y el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín. Óscar Sabogal, residente en Sabaneta, afirmó que cruzar la autopista Sur desde Ayurá hasta Fábricas Unidas puede tomarle más de una hora y media.

Tatiana Arias, residente en Itagüí, relató que en hora pico su trayecto por la avenida Las Vegas hasta el puente de Mayorca llega a tardar hasta dos horas. Los dos proyectos del sur presentan avances visualmente dispares, y esa diferencia se convirtió en una fuente de inquietud entre los conductores de la zona.

Also read En Montería entregaron las obras de recuperación del CDI de El Dorado

Congestión en la autopista Sur y la avenida Las Vegas

La congestión en el sur del Aburrá obliga a los conductores a elegir entre dos rutas que, según los residentes, tienen demoras similares. Sabogal indicó que sin importar el costado por el que se meta, siempre hay congestión, y que la siente con más fuerza por el lado del intercambio de Mayorca.

Arias aseguró que las demoras son mayores para quienes viajan en carro, aunque los motociclistas también las padecen. Según su relato, en moto, esquivando varios vehículos, una persona puede gastar más de una hora y media por cualquiera de los lados.

Advertisement

Liliana Torres, también residente en Sabaneta, explicó que solo pasar de una cuadra a otra en los alrededores de los proyectos puede tomar entre 15 y 20 minutos, dependiendo de la jornada. Torres señaló que el tiempo se le va en intentar pasar la glorieta.

Avance del puente de Mayorca según DESur y Sabaneta

El puente de la avenida Las Vegas con la calle 50 sur, conocido popularmente como Mayorca por el centro comercial aledaño, es la obra que va por delante de los plazos establecidos. La Alcaldía de Sabaneta y la concesión DeSur informaron que los trabajos están un 9% más adelante de lo programado inicialmente.

Esteban Salazar Ramírez, gerente de la Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural de Envigado (DESur), indicó que la obra tiene un avance del 40%. Salazar recordó que las obras arrancaron en enero de este año y que el presupuesto contemplaba llegar a este punto con un avance de entre 30% y 31%.

Salazar explicó que los avances son notorios porque ya se comenzó a tirar la estructura del puente con los vaciados. Esperan terminar, para el costado de Envigado, esta parte de la obra antes de fin de año.

Uno de los trabajos pendientes será el retiro de un puente peatonal metálico que interfiere con la obra. Estas labores están proyectadas para finales de noviembre o comienzos de diciembre, con el fin de finalizar la estructura en su totalidad durante el primer semestre de 2027.

Isabel Díaz, secretaria de Infraestructura de Sabaneta, advirtió que los adelantos en los cronogramas no significan que el puente vaya a estar listo antes de tiempo. Díaz señaló que aún quedan obras complementarias, como la reforma de la rotonda a nivel, la construcción de los enlaces y las obras de urbanismo.

Advertisement

Fábricas Unidas y los plazos del intercambio San José

El intercambio San José, también llamado Fábricas Unidas, tiene un avance que la Alcaldía de Itagüí ubica por encima del 50%. Esta parte de los trabajos se ha concentrado en el traslado de redes y en el inicio de la estructuración de las bases para construir el puente.

Wilfredo Madrigal Hoyos, secretario de Infraestructura de Itagüí, señaló que el hito cumplido más reciente es el avance de las fundaciones, que tienen 4,50 metros de diámetro. Madrigal explicó que el acero de esas fundaciones soportará todos los estribos del puente, que se empezarán a montar en el costado occidental.

Según el funcionario, en aproximadamente dos meses comenzará a verse toda la primera etapa del puente, que consiste en el montaje de las losas. Quedarían pendientes algunos traslados de redes, trabajos que se deberán hacer de la mano de EPM.

Madrigal respondió a la polémica en redes sociales sobre por qué se ve más avance en el puente de Mayorca que en San José. Explicó que se debieron hacer más desvíos y un plan de movilidad para afectar lo menos posible el flujo en la autopista Sur, vía que recorren más de 120.000 vehículos todos los días.

El funcionario agregó que se requirieron excavaciones más profundas para la estructura y otras intervenciones complementarias para los desvíos, lo que demoró el inicio de los trabajos en el puente. Aun así, Madrigal sostuvo que la idea es tener operando la estructura antes de finalizar el año entrante.