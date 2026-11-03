Obras por Impuestos para la Reconstrucción: Nuevo mecanismo post-terremoto en Colombia

El Decreto 1261 de agosto de 2026 establece un esquema expedito para financiar infraestructura crítica en regiones afectadas, con plazos reducidos y cobertura ampliada hasta 2027.

El gobierno colombiano activó el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, una normativa que declaró la Emergencia Económica tras el sismo ocurrido el 10 de agosto de ese mismo año. Esta medida legal instituyó un mecanismo específico de Obras por Impuestos diseñado exclusivamente para la reconstrucción, diferenciándose claramente del sistema ordinario vigente desde 2017.

Diferencias clave del nuevo esquema

La iniciativa introduce cambios estructurales significativos respecto a la figura tributaria tradicional. Según Jaime Enrique Gómez García, socio de la firma Posse Herrera Ruiz, el nuevo régimen amplía la cobertura territorial y elimina la burocracia asociada a la contratación pública convencional. A diferencia del modelo anterior, que opera solo en municipios Zomac o PDET, este mecanismo permite la participación de cualquier municipio dentro del territorio afectado por el terremoto.

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El decreto establece líneas de reconstrucción precisas para garantizar que los recursos se destinen a necesidades críticas. Entre las obras financiadas se incluyen vivienda de interés social (VIS y VIP), infraestructura educativa y de salud, sistemas de agua potable y saneamiento básico, energía, vías, telecomunicaciones y gestión del riesgo. La norma limita estrictamente la financiación de activos con uso predominantemente particular.

Plazos expeditos y banco de proyectos

Uno de los principales obstáculos del mecanismo ordinario eran los cortes rígidos del Banco de Proyectos y las demoras en la viabilización. Para la reconstrucción post-terremoto, se creó un banco de proyectos propio con calendarios independientes. Los proyectos deben presentarse durante los tres primeros meses del año, pero la urgencia sanitaria impone un plazo máximo de 15 días para definir la viabilidad una vez presentado el documento.

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Esta agilidad procesal busca acelerar la recuperación de las regiones devastadas. El sistema temporal está diseñado para operar mientras dure la emergencia económica, prevista hasta el año 2027. La medida puede extenderse seis meses adicionales o hasta el cierre fiscal si tiene efectos tributarios. Hacerla permanente requeriría tramitar un proyecto de ley en el Congreso Nacional.

Regiones afectadas y límites tributarios

Las zonas identificadas como prioritarias bajo esta normativa abarcan un amplio espectro geográfico nacional. Las regiones con afectaciones directas del terremoto del 10 de agosto de 2026 incluyen Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Risaralda, Quindío, Antioquia, Caldas, Santander, Caquetá, Tolima, Huila, Cundinamarca, Bolívar, Sucre, Nariño y Norte de Santander.

Los contribuyentes que deseen participar enfrentan un límite claro: pueden destinar hasta el 50% del impuesto a cargo para pagar la obra seleccionada. Existe una consideración especial para el Impuesto de Renta de 2026, que se presenta en 2027. Si se ejecuta la obra antes de fin de año, se permite un anticipo calculado sobre el último impuesto pagado. Cualquier exceso puede imputarse a periodos fiscales siguientes.