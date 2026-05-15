Observadores electorales en Colombia, ausencias y acusaciones en campaña presidencial

El gobierno Petro ha informado sobre su delegación de observadores compuesta por siete organizaciones nacionales e internacionales, con un total de 309 observadores acreditados. Además, han señalado que el registrador nacional, Hernán Penagos, no ha asistido a la reunión, posiblemente por diferencias en su relación con el gobierno Petro y las acusaciones recibidas por el mandatario en relación con el software electoral y el código fuente. Por otro lado, se han denunciado presiones de grupos armados en la región de La Guajira, y las elecciones presidenciales se realizarán el próximo 31 de mayo.

El gobierno Petro señaló que su delegación de observadores está conformada por siete organizaciones nacionales e internacionales, un total de 309 observadores acreditados. Durante la reunión en la Casa de Nariño con los miembros de las organizaciones acreditadas, habría sido ausente el registrador nacional , Hernán Penagos , según versiones de medios capitalinos.

Por otro lado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, descartó conocer los motivos de su ausencia. En cuanto al software electoral, aseguró que se muestra pero no se puede auditar y que en varias oportunidades el registrador Penagos ha manifestado que el código fuente no será entregado a nadie pese a los pedidos de hacerlo público.

Si bien la decisión se basa en las recomendaciones de desarrolladores que advierten en no entregar el código fuente para evitar suplantaciones, presiones de grupos armados para que voten por candidatos determinados se han denunciado en La Guajira, y las elecciones se celebrarán el próximo 31 de mayo





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